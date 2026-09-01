Como doar para candidatos e acompanhar quanto cada um recebe no ES

Para disputar as eleições, os candidatos utilizam verba do partido, recursos próprios e, muitas vezes, contam também com o apoio de eleitores que tentam fortalecer a campanha por meio de doações. Mas você sabe como doar? Mais do que isso, tem ideia de como acompanhar quanto cada concorrente recebe, seja você doador ou não? Então, vamos lá!





As doações de pessoas físicas podem ser realizadas por Pix, por transação bancária em que o CPF do doador esteja identificado, por doação ou cessão temporária de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, desde que seja demonstrado que o doador é proprietário do bem ou responsável direto pela prestação do serviço.





Os eleitores podem doar para campanhas até o limite de 10% da renda bruta anual declarada à Receita Federal no ano anterior.







Para doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10, é obrigatória a transferência eletrônica entre contas bancárias identificadas ou cheque nominal e cruzado. A legislação proíbe o uso de moedas virtuais, como criptomoedas, para doações eleitorais.