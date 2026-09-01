OAB-ES cobra apuração rigorosa sobre troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes

Essa possibilidade de circulação irregular de informações sigilosas de uma operação da PF levou a presidente da OAB-ES a destacar os possíveis impactos do episódio sobre o exercício profissional da advocacia.





“As informações que vieram a público são extremamente graves e precisam ser apuradas com rigor, transparência e absoluta isenção. É fundamental que os fatos sejam esclarecidos pelas instâncias competentes, com respeito ao devido processo legal, mas sem qualquer tipo de omissão diante da dimensão do que está sendo noticiado”, afirmou Erica Neves, em texto divulgado nesta terça (2).





Para a presidente da seccional capixaba, uma eventual confirmação de que informações de diligências ou investigações sob sigilo circularam por vias privilegiadas colocaria em questão a igualdade de condições entre os profissionais que atuam no sistema de Justiça.





“Para a advocacia, causa especial preocupação a possibilidade de informações relacionadas a diligências, investigações ou procedimentos sob sigilo terem circulado fora dos canais institucionais e legais. Se confirmada uma situação dessa natureza, estamos diante de algo que atinge diretamente a isonomia, compromete o exercício pleno da defesa e fere a advocacia, que não pode atuar em condições de desigualdade ou ser surpreendida por acessos privilegiados a informações”, declara.





Erica Neves ressalta ainda que as suspeitas devem ser esclarecidas sem prejulgamentos e com preservação das garantias legais, mas defende uma investigação independente sobre os fatos.





“A credibilidade do sistema de Justiça depende da confiança de que todos estão submetidos às mesmas regras. Por isso, a apuração precisa ser independente, criteriosa e isenta, preservando as instituições, as prerrogativas da advocacia e, sobretudo, a igualdade de tratamento perante a Justiça”, observa.