O que assistir no Prime Video em setembro? Veja 5 filmes e séries para colocar na lista

Estrelado por Gal Gadot, “Corrida Contra o Tempo “ é um thriller de ação que promete tensão do início ao fim. Dirigido por Kevin Macdonald, o longa acompanha Maia Marten, uma advogada de prestígio em Londres cuja rotina desmorona durante uma corrida matinal, quando ela recebe uma ligação avisando que seu filho foi sequestrado. A partir daí, um interlocutor misterioso passa a controlar cada um de seus passos por telefone: para manter a criança viva, ela não pode parar de correr, precisa obedecer a comandos cada vez mais perigosos e não pode acionar a polícia. O elenco conta ainda com Damian Lewis.