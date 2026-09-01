Dentista e sócio são denunciados pelo MPES após lesões em pacientes

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia criminal à Justiça contra os cirurgiões-dentistas Mariana Barros Laranja Roeder e seu sobrinho e sócio, Nathan Laranja Roeder Holz. Eles são acusados de causar lesões corporais de natureza grave e gravíssima em três pacientes durante procedimentos estéticos de "mini lifting facial" realizados no "Instituto Laranja", em Vila Velha, na Grande Vitória. A informação foi obtida com exclusividade pela TV Gazeta.





A Promotoria também solicitou à Justiça a suspensão imediata do exercício das atividades profissionais de natureza estética ou cirúrgica dos dois dentistas, além da proibição de deixar o país e o recolhimento dos passaportes no prazo de 48 horas. A Justiça ainda não acatou os pedidos.





Segundo a denúncia do MP, diante dos danos irreversíveis causados, o órgão também pediu que a Justiça condene os profissionais ao pagamento de uma indenização mínima de R$ 500 mil para reparação de danos morais e materiais às vítimas. De acordo com o promotor Maxwel Miranda Araujo, que assina o pedido de medidas cautelares, as medidas de restrição internacional são necessárias e urgentes, pois Mariana realiza frequentes viagens para o exterior — especialmente para ministrar cursos em países da Ásia — e há indícios societários de que a dupla iniciou procedimentos para encerrar e dar baixa nas atividades da clínica em Vila Velha, o que aponta para risco de fuga e dissipação de patrimônio.





Procurada pela reportagem, a defesa dos investigados afirmou que a denúncia é uma acusação prévia e não uma sentença. Disse, ainda, que em caso de determinação judicial, as medidas solicitadas pelo Ministério Público serão "integralmente cumpridas". (leia mais abaixo).