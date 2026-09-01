Aveia ajuda a emagrecer? Entenda como as fibras e a saciedade podem contribuir para o processo

As fibras presentes na aveia também contribuem para aumentar a sensação de saciedade. Isso acontece principalmente porque as fibras solúveis, como a betaglucana, absorvem água e formam uma espécie de gel no trato gastrointestinal, tornando a digestão mais lenta e ajudando a prolongar a sensação de estômago cheio. Dessa forma, o consumo de aveia não apenas ajuda a satisfazer a fome no momento da refeição, como também pode favorecer o controle do apetite ao longo do dia e contribuir para uma ingestão calórica mais equilibrada.