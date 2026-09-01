Briga de trânsito motiva vingança e assassinato em Vila Velha

Uma discussão de trânsito ocorrida em 2025 teria motivado o assassinato de Marcelo Souza Cavalcante, de 44 anos, morto a tiros enquanto dirigia uma picape no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, em maio deste ano. Segundo a Polícia Civil, Aliph Santos da Silva, de 20 anos, que havia sido agredido pela vítima durante a confusão, decidiu se vingar e contou com a participação do próprio pai, Jailton Santos da Silva, de 41 anos, para cometer o crime. Os dois foram indiciados por homicídio e estão presos preventivamente.





As investigações foram concluídas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e o resultado foi divulgado à imprensa nesta terça-feira (1º).





Segundo o delegado adjunto da unidade, Adriano Fernandes, a desavença começou em julho do ano passado, após uma discussão de trânsito. De acordo com a investigação, Marcelo atravessava uma faixa de pedestres quando Aliph, que estava em uma bicicleta elétrica, quase o atingiu. Os dois discutiram, e a situação evoluiu para agressões. Na ocasião, Aliph ficou ferido, precisou ser hospitalizado e passou por uma cirurgia.





Um termo circunstanciado foi registrado contra Marcelo por causa do episódio. Segundo a investigação, Aliph considerou insuficiente a consequência jurídica da agressão e decidiu se vingar. “Ele achou pouco a sanção que o Estado poderia dar para a vítima e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Não é nem justiça com as próprias mãos, porque isso não é justiça. Ele quis se vingar daquilo que teria sofrido”, afirmou Adriano Fernandes.