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Violência doméstica

Filha é presa após agredir e expulsar a própria mãe de casa em Cariacica

Idosa de 66 anos foi encontrada seminua no meio da rua, com escoriações nas pernas e o rosto sujo; ela pediu medida protetiva

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 10:18

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 set 2026 às 10:18
Fachada da 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Uma mulher de 39 anos foi presa, suspeita de agredir a própria mãe, de 66, e expulsá-la de casa, em Cariacica, na noite de segunda-feira (31). A idosa foi encontrada seminua no meio da rua pela Polícia Militar com o rosto sujo e escoriações nas pernas. Aos militares, ela contou que havia sido agredida pela filha e colocada para fora da residência à força.


O bairro onde o caso aconteceu e os nomes das envolvidas não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.


Segundo o relato da idosa aos policiais, não seria a primeira vez que ela sofre agressões da filha. Na ocorrência mais recente, ela afirmou ter sido atingida por um liquidificador e panelas arremessadas contra ela. Alguns dos objetos chegaram a quebrar devido à força das agressões, segundo a vítima.


A mulher também contou que a filha jogou leite em pó em seu rosto e a retirou da residência à força. De acordo com a idosa, o imóvel pertence a ela e as duas moram no local desde 1998. A vítima registrou um boletim de ocorrência (BO) e solicitou uma medida protetiva de urgência.


A mulher de 39 anos também registrou um BO e apresentava uma escoriação em um dos braços. As duas foram encaminhadas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Polícia Civil informou que a filha da idosa foi autuada em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha., e encaminhada encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica

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