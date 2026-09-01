Filha é presa após agredir e expulsar a própria mãe de casa em Cariacica

Uma mulher de 39 anos foi presa, suspeita de agredir a própria mãe, de 66, e expulsá-la de casa, em Cariacica, na noite de segunda-feira (31). A idosa foi encontrada seminua no meio da rua pela Polícia Militar com o rosto sujo e escoriações nas pernas. Aos militares, ela contou que havia sido agredida pela filha e colocada para fora da residência à força.





O bairro onde o caso aconteceu e os nomes das envolvidas não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.





Segundo o relato da idosa aos policiais, não seria a primeira vez que ela sofre agressões da filha. Na ocorrência mais recente, ela afirmou ter sido atingida por um liquidificador e panelas arremessadas contra ela. Alguns dos objetos chegaram a quebrar devido à força das agressões, segundo a vítima.





A mulher também contou que a filha jogou leite em pó em seu rosto e a retirou da residência à força. De acordo com a idosa, o imóvel pertence a ela e as duas moram no local desde 1998. A vítima registrou um boletim de ocorrência (BO) e solicitou uma medida protetiva de urgência.





A mulher de 39 anos também registrou um BO e apresentava uma escoriação em um dos braços. As duas foram encaminhadas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que a filha da idosa foi autuada em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha., e encaminhada encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica