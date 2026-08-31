Homem morre em acidente entre moto e carro na ES 341, em Pancas

Um homem de 60 anos que estava em uma motocicleta morreu após uma colisão com um carro na ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (31). Uma jovem de 18 anos, que também estava na moto, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).





Segundo a Polícia Militar, o carro trafegava no sentido Alto Rio Novo e a motocicleta seguia na direção contrária. Os dois ocupantes do veículo não ficaram feridos. Aos militares, eles relataram que o acidente aconteceu rapidamente e que não conseguiram identificar quem conduzia a motocicleta. O nome da vítima que morreu não foi divulgado.





O motorista do carro, de 69 anos, foi levado à Delegacia de Polícia de Pancas, onde prestou depoimento e foi liberado. De acordo com a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e não foram identificados indícios de crime que justificassem uma prisão em flagrante. O caso segue sob investigação.