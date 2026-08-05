Nova Venécia recebe exposição internacional com obras de artistas de 12 países

Nova Venécia será palco de uma exposição internacional de artes visuais a partir do dia 13 de agosto. A mostra "Universo Criativo e ELAS: Um Mundo de Imagens" reunirá obras de 42 artistas mulheres de 12 países da América, Europa e Ásia, transformando a Casa de Pedra do Perletti em um espaço de encontro entre diferentes culturas e linguagens artísticas.
Com entrada gratuita, a exposição ficará aberta ao público até 18 de setembro e apresenta trabalhos em pintura, aquarela, gravura, escultura, arte têxtil, arte naïf e outras expressões das artes visuais. Participam artistas do Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Polônia, Hungria, Romênia e Israel.
Idealizada pela artista visual e produtora cultural Mônica Krüger, a mostra busca valorizar a produção artística feminina e ampliar o acesso à arte no interior capixaba. A coordenação artística é de Ângela Gomes, com participação da historiadora e crítica de arte Almerinda Lopes.
Além da diversidade de nacionalidades, a exposição reúne artistas de diferentes gerações e trajetórias, evidenciando a pluralidade da produção contemporânea feita por mulheres. Segundo a organização, a proposta é criar um espaço de diálogo entre culturas por meio da arte e fortalecer o reconhecimento das contribuições femininas para o cenário artístico internacional.
Para a historiadora e crítica de arte Almerinda Lopes, a realização de uma mostra com esse perfil em Nova Venécia também contribui para descentralizar o circuito cultural, levando ao público do interior uma exposição de alcance internacional e ampliando a circulação das artes visuais no Espírito Santo.
Exposição: Universo Criativo e ELAS: Um Mundo de Imagens
Abertura: 13 de agosto, às 19h30
Visitação: 14 de agosto a 18 de setembro
Local: Casa de Pedra do Perletti – Nova Venécia
Horários: Segunda a sexta, das 9h às 19h30; sábados, das 9h às 16h
Entrada: Gratuita