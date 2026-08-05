Nova Venécia recebe exposição internacional com obras de artistas de 12 países

Nova Venécia será palco de uma exposição internacional de artes visuais a partir do dia 13 de agosto. A mostra "Universo Criativo e ELAS: Um Mundo de Imagens" reunirá obras de 42 artistas mulheres de 12 países da América, Europa e Ásia, transformando a Casa de Pedra do Perletti em um espaço de encontro entre diferentes culturas e linguagens artísticas.





Com entrada gratuita, a exposição ficará aberta ao público até 18 de setembro e apresenta trabalhos em pintura, aquarela, gravura, escultura, arte têxtil, arte naïf e outras expressões das artes visuais. Participam artistas do Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Polônia, Hungria, Romênia e Israel.