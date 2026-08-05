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Nova Venécia recebe exposição internacional com obras de artistas de 12 países

Mostra gratuita reúne 42 mulheres da América, Europa e Ásia e leva ao interior do Espírito Santo um panorama da produção artística feminina contemporânea
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 13:39

Nova Venécia recebe exposição internacional com artistas mulheres de três continentes
Nova Venécia recebe exposição internacional com artistas mulheres de três continentes Bianca Barbosa

Nova Venécia será palco de uma exposição internacional de artes visuais a partir do dia 13 de agosto. A mostra "Universo Criativo e ELAS: Um Mundo de Imagens" reunirá obras de 42 artistas mulheres de 12 países da América, Europa e Ásia, transformando a Casa de Pedra do Perletti em um espaço de encontro entre diferentes culturas e linguagens artísticas.


Com entrada gratuita, a exposição ficará aberta ao público até 18 de setembro e apresenta trabalhos em pintura, aquarela, gravura, escultura, arte têxtil, arte naïf e outras expressões das artes visuais. Participam artistas do Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Polônia, Hungria, Romênia e Israel.

Nova Venécia recebe exposição internacional com obras de artistas de 12 países
Nova Venécia recebe exposição internacional com obras de artistas de 12 países Yumileides

Idealizada pela artista visual e produtora cultural Mônica Krüger, a mostra busca valorizar a produção artística feminina e ampliar o acesso à arte no interior capixaba. A coordenação artística é de Ângela Gomes, com participação da historiadora e crítica de arte Almerinda Lopes.


Além da diversidade de nacionalidades, a exposição reúne artistas de diferentes gerações e trajetórias, evidenciando a pluralidade da produção contemporânea feita por mulheres. Segundo a organização, a proposta é criar um espaço de diálogo entre culturas por meio da arte e fortalecer o reconhecimento das contribuições femininas para o cenário artístico internacional.

Mostra gratuita reúne 42 mulheres da América, Europa e Ásia
Mostra gratuita reúne 42 mulheres da América, Europa e Ásia Eliana Martins

Para a historiadora e crítica de arte Almerinda Lopes, a realização de uma mostra com esse perfil em Nova Venécia também contribui para descentralizar o circuito cultural, levando ao público do interior uma exposição de alcance internacional e ampliando a circulação das artes visuais no Espírito Santo.

Serviço

Exposição: Universo Criativo e ELAS: Um Mundo de Imagens

Abertura: 13 de agosto, às 19h30

Visitação: 14 de agosto a 18 de setembro

Local: Casa de Pedra do Perletti – Nova Venécia

Horários: Segunda a sexta, das 9h às 19h30; sábados, das 9h às 16h

Entrada: Gratuita

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