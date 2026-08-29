Motociclista na contramão morre em colisão com carro em Cachoeiro

Um carro de passeio e uma motocicleta se envolveram em uma batida na madrugada deste sábado (29) na BR 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motociclista morreu no local, segundo a Polícia Militar, e o motorista do carro foi socorrido para um hospital, no município.





Segundo a Polícia Militar, quando chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento e constatou que o motociclista havia morrido.





De acordo com informações repassadas no local aos militares, a motocicleta teria trafegado na contramão no momento da batida com o carro, que seguia no sentido Alegre. O condutor do automóvel foi socorrido com fraturas e levado para um hospital particular.





No hospital, o motorista do carro contou à polícia seguia normalmente pela via quando foi surpreendido pela motocicleta em sua faixa. Ele informou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, os airbags do veículo foram acionados; em seguida, o motorista perdeu o controle, atingiu a mureta central e o automóvel capotou.





A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informa que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

