Motociclista na contramão morre em colisão com carro em Cachoeiro

Um carro de passeio e uma motocicleta se envolveram em uma batida na madrugada deste sábado (29) na BR 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motociclista morreu no local, segundo a Polícia Militar, e o motorista do carro foi socorrido para um hospital, no município.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o
corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)
de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informa que as circunstâncias do fato serão
apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo)
de Cachoeiro de Itapemirim.