Chuva intensa e granizo causam duas mortes e atingem ao menos 33 municípios do RS

Chuvas intensas e granizo causaram ao menos duas mortes e danos no Rio Grande do Sul desde a quinta-feira (27), de acordo com informações preliminares da Defesa Civil deste sábado (29). Ao menos 33 municípios foram impactados no interior e na região metropolitana.

Uma criança morreu e outra pessoa ficou ferida na zona norte de Porto Alegre na sexta-feira (28). Ambas estavam em uma casa atingida por queda de árvore. O prefeito, Sebastião Melo (MDB), lamentou o caso e disse, em rede social, que equipes da prefeitura prestaram socorro à família.

A outra vítima foi o passageiro de um veículo arrastado pela água em Arroio Grande, município nas proximidades da fronteira sul com o Uruguai. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista conseguiu sair do veículo e foi hospitalizado.

Danos de queda de granizo na madrugada deste sábado ainda são contabilizados. A previsão é de mais temporais ao longo do fim de semana e até a segunda-feira (31), com alerta também para Santa Catarina.

Na noite de sexta-feira, alerta do sistema Cell Broadcast foi emitido para Gramado e Canela, na Serra Gaúcha.

Entre danos confirmados no estado, estão destelhamentos de ao menos 1.500 imóveis, quedas de árvores, pontes submersas e alagamentos.

Uma das localidades mais afetadas foi Três Palmeiras, no norte gaúcho, onde cerca de 1.000 residências tiveram danos nos telhados após queda de granizo. O município tem cerca de 4.700 habitantes, segundo o último Censo.

A prefeitura instalou pontos de distribuição de lonas em ginásio e parque da cidade. Moradores compartilharam imagens em redes sociais de pedras de granizo maiores do que bolas de pingue-pongue. O granizo também atingiu ao menos 287 imóveis em Quaraí, município da fronteira oeste com o Uruguai.

A Defesa Civil estima que ao menos 4.209 pessoas foram impactadas no estado. Há risco de inundação de trechos das bacias dos rios Jacuí, Taquari, Caí e Uruguai.