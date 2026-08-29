AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Chuva intensa e granizo causam duas mortes e atingem ao menos 33 municípios do RS
Temporal

Chuva intensa e granizo causam duas mortes e atingem ao menos 33 municípios do RS

A previsão é de mais temporais ao longo do fim de semana e até a segunda-feira (31), com alerta também para Santa Catarina

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 13:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2026 às 13:32
As fortes chuvas desta sexta-feira (28), causaram fortes alagamentos, na Avenida Plinio Kroeff, no Bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre.
As fortes chuvas desta sexta-feira (28), causaram fortes alagamentos, na Avenida Plinio Kroeff, no Bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre.( Evandro Leal/Agencia Enquadrar/Folhapress
Chuvas intensas e granizo causaram ao menos duas mortes e danos no Rio Grande do Sul desde a quinta-feira (27), de acordo com informações preliminares da Defesa Civil deste sábado (29). Ao menos 33 municípios foram impactados no interior e na região metropolitana.
Uma criança morreu e outra pessoa ficou ferida na zona norte de Porto Alegre na sexta-feira (28). Ambas estavam em uma casa atingida por queda de árvore. O prefeito, Sebastião Melo (MDB), lamentou o caso e disse, em rede social, que equipes da prefeitura prestaram socorro à família.
A outra vítima foi o passageiro de um veículo arrastado pela água em Arroio Grande, município nas proximidades da fronteira sul com o Uruguai. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista conseguiu sair do veículo e foi hospitalizado.
Danos de queda de granizo na madrugada deste sábado ainda são contabilizados. A previsão é de mais temporais ao longo do fim de semana e até a segunda-feira (31), com alerta também para Santa Catarina.
Na noite de sexta-feira, alerta do sistema Cell Broadcast foi emitido para Gramado e Canela, na Serra Gaúcha.
Entre danos confirmados no estado, estão destelhamentos de ao menos 1.500 imóveis, quedas de árvores, pontes submersas e alagamentos.
Uma das localidades mais afetadas foi Três Palmeiras, no norte gaúcho, onde cerca de 1.000 residências tiveram danos nos telhados após queda de granizo. O município tem cerca de 4.700 habitantes, segundo o último Censo.
A prefeitura instalou pontos de distribuição de lonas em ginásio e parque da cidade. Moradores compartilharam imagens em redes sociais de pedras de granizo maiores do que bolas de pingue-pongue. O granizo também atingiu ao menos 287 imóveis em Quaraí, município da fronteira oeste com o Uruguai.
A Defesa Civil estima que ao menos 4.209 pessoas foram impactadas no estado. Há risco de inundação de trechos das bacias dos rios Jacuí, Taquari, Caí e Uruguai.
Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que planos de contingência foram acionados e que estruturas de resposta e apoio logístico estão preparadas para atender aos municípios.

Veja Também 

Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília

Quando a coragem de uma mulher mudou a história de milhões

Imagem de destaque

Märtha Louise da Noruega, a princesa 'clarividente' casada com xamã que não será rainha, apesar de ser mais velha que seu irmão Haakon

Motociclista se envolve em acidente com carro e morre em Morro Grande, Cachoeiro

Motociclista na contramão morre em colisão com carro em Cachoeiro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cigarro não prejudica apenas o pulmão: o hábito de fumar também afeta os vasos sanguíneos
Imagem de destaque
Quer atrair dinheiro em setembro? Conheça banhos de ervas para a prosperidade
Imagem de destaque
A pequena cidade escocesa que procura migrantes para estancar a queda da população

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados