Quer atrair dinheiro em setembro? Conheça banhos de ervas para a prosperidade

Banhos de ervas são práticas espirituais e culturais, não tratamentos médicos ou garantias de ganho financeiro. Faça sempre um teste de contato quando utilizar uma erva nova e interrompa o uso diante de qualquer irritação. Evite aplicar preparações em olhos, mucosas, rosto ou pele lesionada. Além disso, respeite as tradições religiosas das quais essas práticas fazem parte. Cada terreiro, linha espiritual ou tradição pode ter fundamentos específicos para o uso das ervas.