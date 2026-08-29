Cigarro não prejudica apenas o pulmão: o hábito de fumar também afeta os vasos sanguíneos

“Nunca é tarde para parar de fumar. Abandonar o cigarro representa uma das decisões mais importantes para proteger as artérias e reduzir riscos à saúde. O organismo começa a responder logo no início, e os benefícios aumentam com o passar do tempo. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é uma oportunidade para reforçar que cuidar da circulação também passa por uma vida livre do tabaco”, conclui o presidente da SBACV-SP.