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Carreta tombada interdita parte de pista da BR 101, em Aracruz

De acordo com a PRF, veículo tombou depois de bater em um barranco

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 15:34

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

29 ago 2026 às 15:34
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz Leitor A Gazeta

Uma carreta tombada na BR 101, em Aracruz, deixou um trecho parcialmente interditado na tarde deste sábado (29). O acidente aconteceu no km 183,8 entre os distritos de Jacupemba e Guaraná, na cidade do Litoral Norte do Espírito Santo. O motorista que dirigia o veículo não se feriu.


Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle durante uma curva, levando o caminhão a bater num barranco antes de virar. A Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia no Estado, atuou no atendimento à vítima.


Até o momento, a ocorrência continua em andamento com a faixa norte da pista interditada, com o tráfego fluindo por um desvio.

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