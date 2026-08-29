Como a guerra do Irã reacendeu a disputa pelo Canal do Panamá

O tráfego no Canal do Panamá voltou a crescer em 2026. No fim de maio, uma média de 38 embarcações cruzava diariamente a hidrovia, um aumento de 8% em relação ao ano anterior e um volume próximo da capacidade máxima do canal, segundo o Conselho Marítimo Internacional e do Báltico (Bimco), a maior associação mundial do setor de transporte marítimo.