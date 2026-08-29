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Em Porto Dourado

Advogado em moto morre em acidente com motorista sem carteira na Serra

Motorista sem CNH também fez o teste do bafômetro, que deu positivo, com o dobro da quantidade permitida pela Lei Seca

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 14:20

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

29 ago 2026 às 14:20
Adriano de Oliveira, de 48 anos
Adriano de Oliveira, de 48 anos Arquivo pessoal

Um advogado, identificado como Adriano de Oliveira, de 48 anos, morreu em um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Porto Dourado, no bairro Porto Dourado, na Serra. Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estava na garupa da motocicleta quando um carro entrou na contramão e bateu no veículo na noite de sexta-feira (28).


Conforme a polícia, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo, com o dobro da quantidade permitida pela Lei Seca. Além dos sinais de embriaguez, a polícia informou que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 


Adriano perdeu uma das pernas com o impacto. Ele recebeu atendimento no local, mas morreu dentro da ambulância. A corporação acredita que o carro bateu na lateral da moto, por isso Adriano foi o mais afetado.  


O condutor da moto, que era colega de trabalho de Adriano, foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUEE), em Vitória, e não corre risco de morte. No momento da colisão, os dois seguiam para casa após um dia de trabalho em uma farmácia. 


A família de Adriano contou que ele sempre pegava carona com o motociclista após trabalhar como atendente de balcão. O serviço era uma forma de obter renda extra para ajudar a família e conseguir prestar o concurso público para realizar o sonho de se tornar promotor de justiça.


Segundo a corporação, o motorista fugiu do local e voltou uma hora depois sem o veículo. Ele falou aos militares ter ido embora por medo de represália. Por isso, deixou o automóvel na garagem de casa em Serra Dourada II, na Serra, e depois retornou. O automóvel foi guinchado. O homem negou ter entrado na contramão.

Adriano de Oliveira, de 48 anos, morreu em um acidente envolvendo a moto em que ele estava e um carro na Serra
Adriano de Oliveira, de 48 anos, morreu em um acidente envolvendo a moto em que ele estava e um carro na Serra Arquivo pessoal

No hospital, o motociclista confirmou a descrição das testemunhas. Contou que seguia sentido Norte, em direção a Serra Sede, quando o carro fez uma ultrapassagem proibida. Ele solicitou representação criminal contra o motorista. 


Não foi possível a realização do teste do bafômetro do piloto devido ao atendimento de urgência, mas ele não tinha nenhum sinal clínico de embriaguez e tem CNH, de acordo com a polícia. 


O motorista foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional da Serra. Somente após a conclusão do atendimento a corporação vai poder informar os procedimentos adotados. 

Filho único

Adriano era filho único, deixa esposa e um filho de 23 anos. Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a mãe dele, a diarista Elicéia Rosa, de 65 anos, contou que o filho corre atrás dos sonhos e conseguiu se formar em Direito aos 40 anos. Ela também pediu mais cuidado no trânsito. 


“É meu único filho, que eu amo de paixão. Toda noite chegava e me dava um abraço e um beijo de boa noite. E ontem, infelizmente, ele não chegou para me dar meu abraço nem meu beijo. É porque ele teve um acidente e morreu. Tenham mais cuidado no trânsito. Respeitem o outro, o motociclista. Ontem era meu filho. Hoje pode ser que seja o filho de outra pessoa. Não desejo isso para ninguém. É muito triste”, desabafou a mãe de Adriano.

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