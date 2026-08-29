Advogado em moto morre em acidente com motorista sem carteira na Serra

Um advogado, identificado como Adriano de Oliveira, de 48 anos, morreu em um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Porto Dourado, no bairro Porto Dourado, na Serra. Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima estava na garupa da motocicleta quando um carro entrou na contramão e bateu no veículo na noite de sexta-feira (28).





Conforme a polícia, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu positivo, com o dobro da quantidade permitida pela Lei Seca. Além dos sinais de embriaguez, a polícia informou que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Adriano perdeu uma das pernas com o impacto. Ele recebeu atendimento no local, mas morreu dentro da ambulância. A corporação acredita que o carro bateu na lateral da moto, por isso Adriano foi o mais afetado.





O condutor da moto, que era colega de trabalho de Adriano, foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUEE), em Vitória, e não corre risco de morte. No momento da colisão, os dois seguiam para casa após um dia de trabalho em uma farmácia.





A família de Adriano contou que ele sempre pegava carona com o motociclista após trabalhar como atendente de balcão. O serviço era uma forma de obter renda extra para ajudar a família e conseguir prestar o concurso público para realizar o sonho de se tornar promotor de justiça.





Segundo a corporação, o motorista fugiu do local e voltou uma hora depois sem o veículo. Ele falou aos militares ter ido embora por medo de represália. Por isso, deixou o automóvel na garagem de casa em Serra Dourada II, na Serra, e depois retornou. O automóvel foi guinchado. O homem negou ter entrado na contramão.