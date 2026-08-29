Quaest: 53% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 41% aprovam

A pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (27) mostra que 53% dos eleitores do Espírito Santo desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 41% aprovam. O levantamento, realizado no Estado a pedido da TV Gazeta, aponta uma diferença de 12 pontos percentuais entre os dois índices.





Na pesquisa anterior, divulgada em julho, 54% dos entrevistados disseram desaprovar o governo. A aprovação também oscilou um ponto percentual, de 42% para os atuais 41%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.





Na comparação com o primeiro levantamento, divulgado por A Gazeta em abril, a desaprovação diminuiu três pontos, de 56% para 53%. Já a aprovação voltou a ser de 41%.