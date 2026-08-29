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Eleições 2026

Quaest: 53% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 41% aprovam

Na pesquisa anterior, divulgada em julho, 54% dos entrevistados disseram desaprovar o governo.

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 15:18

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

29 ago 2026 às 15:18
Maioria do eleitorado capixaba ouvido em pesquisa reprova gestão do presidente petista.
Maioria do eleitorado capixaba ouvido em pesquisa reprova gestão do presidente Lula. Arte A Gazeta

A pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (27) mostra que 53% dos eleitores do Espírito Santo desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 41% aprovam. O levantamento, realizado no Estado a pedido da TV Gazeta, aponta uma diferença de 12 pontos percentuais entre os dois índices.


Na pesquisa anterior, divulgada em julho, 54% dos entrevistados disseram desaprovar o governo. A aprovação também oscilou um ponto percentual, de 42% para os atuais 41%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.


Na comparação com o primeiro levantamento, divulgado por A Gazeta em abril, a desaprovação diminuiu três pontos, de 56% para 53%. Já a aprovação voltou a ser de 41%.

Avaliação do governo

Na avaliação geral da gestão, 44% dos eleitores capixabas consideram o governo Lula negativo, enquanto 28% avaliam a administração de forma positiva. Outros 26% classificam a gestão como regular, e 2% não souberam ou não quiseram responder.


O índice de avaliação negativa vem apresentando leve redução, mas com patamares próximos entre si: era de 45% em abril, oscilou para 43% em julho e agora está em 44%


A avaliação positiva passou de 27% em abril para 30% em julho e recuou para 28% no levantamento atual. A avaliação regular foi de 25% em abril, passou para 23% em julho e chegou a 26% agora.

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