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Eleições 2026

Seis em cada 10 eleitores do ES já definiram voto para o Senado, diz Quaest

Levantamento mostrou que a maioria dos entrevistados escolheu seus candidatos e não vai mudar de opção

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 08:21

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

29 ago 2026 às 08:21
6 em cada 10 eleitores do ES já definiram voto para o Senado
Levantamento mostra que a maioria dos eleitores do ES não pretende mudar a opção de voto para o Senado Arte A Gazeta
A pouco mais de 30 dias para as Eleições 2026, a maioria dos eleitores do Espírito Santo já decidiu o candidato para o Senado Federal, segundo revela pesquisa Quaest encomendada pela TV Gazeta. Dos entrevistados, seis de cada 10 afirmaram que a escolha é definitiva para o cargo, que tem duas vagas em disputa.

No levantamento, o público foi questionado se a escolha do voto para senador era definitiva: 57% disseram sim, enquanto 43% admitiram a possibilidade de mudar. Para a função, há 11 candidatos concorrendo pelo Espírito Santo. 

A pesquisa indicou que o ex-governador Renato Casagrande (PSB) tem a preferência do eleitor. Ele obteve 28% das intenções de voto para ocupar uma cadeira no Senado. 

Na sequência, aparecem o deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD), com 10%; o senador Fabiano Contarato (PT); e a ex-senadora Rose de Freitas (MDB), com 9%, cada um; a publicitária Maguinha Malta (PL), com 6%; o deputado federal Evair de Melo (Republicanos), com 5%; e o senador Marcos do Val (Avante), 4%. Os seis estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos. 

Entre os candidatos, o maior índice de rejeição é de Rose de Freitas: 48% dos entrevistados declararam não votar na emedebista. Em seguida nesse ranking, surge Contarato, com 36%. 

Alguns nomes também são ignorados pelo eleitor, como o  do vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo), desconhecido por 87% dos entrevistados, seguido do Professor Fabian (PSol), com 81%, e do deputado estadual Callegari (DC), com 79%. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

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