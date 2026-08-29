Aprenda receita prática de almôndegas ao molho para o fim de semana

Servidas tradicionalmente com molho de tomate, as almôndegas, também conhecidas como porpetas, são um ótimo acompanhamento para o clássico macarrão do almoço de domingo.
Versáteis e fáceis de preparar, esses bolinhos de carne moída e temperada são a dica de HZ para você arrasar na receita do fim de semana. Veja como fazer!
Ingredientes:
- Meio quilo de carne moída
- 1 lata de tomate pelado
- 1 ovo
- 2 colheres de farinha de trigo
- 1 cebola e meia picada
- 1 xícara de água
- 2 dentes de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Óleo ou azeite para fritar
Modo de preparo:
- Comece preparando o molho. Em uma panela com azeite ou óleo, refogue uma cebola e um dente de alho, reservando a meia cebola e o outro dente de alho para temperar as almôndegas.
- Quando a cebola e o alho estiverem dourados, adicione os tomates sem pele. Esmague os tomates com uma colher e mexa bem.
- Adicione a água e deixe cozinhar um pouco. Em seguida, tempere o molho de tomate com sal e pimenta-do-reino. Quando o molho adquirir a consistência ideal, desligue o fogo.
- Em uma tigela, adicione a carne moída e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o ovo, a farinha de trigo, meia cebola picada e um dente de alho. Misture bem a carne usando as mãos, até formar uma massa homogênea.
- Faça bolinhas com a massa no tamanho desejado. Em uma panela grande, adicione óleo ou azeite e preaqueça.
- Em seguida, coloque as almôndegas no óleo ou azeite e frite até dourar.
- Assim que as almôndegas estiverem todas prontas, coloque-as em uma travessa e espalhe o molho de tomate caseiro por cima. Sirva quente.
Fonte: Viezzer Supermercados/Supernahora. Clique aqui para ver mais receitas.