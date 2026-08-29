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Suculentas

Aprenda receita prática de almôndegas ao molho para o fim de semana

Os clássicos bolinhos feitos com carne moída são a dica de HZ para acompanhar a sua massa favorita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 09:00

Almôndegas ao molho
Almôndegas com molho de tomate caseiro: dica para o fim de semana. Foto: Viezzer Supermercados

Servidas tradicionalmente com molho de tomate, as almôndegas, também conhecidas como porpetas, são um ótimo acompanhamento para o clássico macarrão do almoço de domingo. 


Versáteis e fáceis de preparar, esses bolinhos de carne moída e temperada são a dica de HZ para você arrasar na receita do fim de semana. Veja como fazer!

Almôndegas ao molho

Ingredientes:

  • Meio quilo de carne moída
  • 1 lata de tomate pelado
  • 1 ovo
  • 2 colheres de farinha de trigo
  • 1 cebola e meia picada
  • 1 xícara de água
  • 2 dentes de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Óleo ou azeite para fritar


Modo de preparo:

  1. Comece preparando o molho. Em uma panela com azeite ou óleo, refogue uma cebola e um dente de alho, reservando a meia cebola e o outro dente de alho para temperar as almôndegas.
  2. Quando a cebola e o alho estiverem dourados, adicione os tomates sem pele. Esmague os tomates com uma colher e mexa bem.
  3. Adicione a água e deixe cozinhar um pouco. Em seguida, tempere o molho de tomate com sal e pimenta-do-reino. Quando o molho adquirir a consistência ideal, desligue o fogo.
  4. Em uma tigela, adicione a carne moída e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o ovo, a farinha de trigo, meia cebola picada e um dente de alho. Misture bem a carne usando as mãos, até formar uma massa homogênea.
  5. Faça bolinhas com a massa no tamanho desejado. Em uma panela grande, adicione óleo ou azeite e preaqueça.
  6. Em seguida, coloque as almôndegas no óleo ou azeite e frite até dourar. 
  7. Assim que as almôndegas estiverem todas prontas, coloque-as em uma travessa e espalhe o molho de tomate caseiro por cima. Sirva quente. 


Fonte: Viezzer Supermercados/Supernahora. Clique aqui para ver mais receitas

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