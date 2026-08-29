Aprenda receita prática de almôndegas ao molho para o fim de semana

Servidas tradicionalmente com molho de tomate, as almôndegas, também conhecidas como porpetas, são um ótimo acompanhamento para o clássico macarrão do almoço de domingo.





Versáteis e fáceis de preparar, esses bolinhos de carne moída e temperada são a dica de HZ para você arrasar na receita do fim de semana. Veja como fazer!