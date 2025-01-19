Sirva com macarrão

Almôndega à parmegiana é dica para o almoço de domingo; veja receita

Preparados com pimenta calabresa, bolinhos de carne ganham toque picante e são recheados com presunto
Evelize Calmon

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 04:00

Almôndega à parmegiana com pimenta calabresa
Almôndegas à parmegiana com pimenta calabresa: receita rende 11 porções Crédito: Kitano
Tem carne moída na geladeira e está sem ideia do que fazer com ela no almoço? As possibilidades são muitas, mas uma opção que costuma agradar bastante é a almôndega. 
Na receita que você acompanha a seguir, ideal para acompanhar massas longas, como espaguete e talharim, os bolinhos de carne são feitos como um parmegiana e temperados com pimenta calabresa, garantindo um toque picante. Confira o passo a passo!

Almôndegas à parmegiana com pimenta calabresa

Rendimento: 11 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil 
Ingredientes:
Almôndegas
  • 500g de carne moída
  • Pimenta calabresa em flocos a gosto
  • 1 cebola média picadinha
  • 1 colher de catchup
  • 2 colheres de molho de soja (shoyu)
  • 1 xícara (chá) de presunto triturado
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • Óleo para fritar
Molho
  • 6 tomates italianos
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
Almôndegas - Misture a carne, a pimenta calabresa em flocos, a cebola, o catchup e o molho de soja. Divida a mistura em 15 porções e modele as almôndegas, recheando-as com o presunto triturado. Passe as almôndegas pela farinha de trigo e frite-as em óleo quente.
Molho - Bata os tomates no liquidificador. Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola. Junte os tomates batidos e o sal. Cozinhe até encorpar e em seguida sirva as almôndegas com o molho de tomate. Salpique um pouco mais de pimenta calabresa em flocos no momento de servir.
Fonte: Kitano. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

