Almôndega à parmegiana é dica para o almoço de domingo; veja receita

Tem carne moída na geladeira e está sem ideia do que fazer com ela no almoço? As possibilidades são muitas, mas uma opção que costuma agradar bastante é a almôndega.
Na receita que você acompanha a seguir, ideal para acompanhar massas longas, como espaguete e talharim, os bolinhos de carne são feitos como um parmegiana e temperados com pimenta calabresa, garantindo um toque picante. Confira o passo a passo!
Almôndegas à parmegiana com pimenta calabresa
Rendimento: 11 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Almôndegas
- 500g de carne moída
- Pimenta calabresa em flocos a gosto
- 1 cebola média picadinha
- 1 colher de catchup
- 2 colheres de molho de soja (shoyu)
- 1 xícara (chá) de presunto triturado
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- Óleo para fritar
- 6 tomates italianos
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Almôndegas - Misture a carne, a pimenta calabresa em flocos, a cebola, o catchup e o molho de soja. Divida a mistura em 15 porções e modele as almôndegas, recheando-as com o presunto triturado. Passe as almôndegas pela farinha de trigo e frite-as em óleo quente.
Molho - Bata os tomates no liquidificador. Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola. Junte os tomates batidos e o sal. Cozinhe até encorpar e em seguida sirva as almôndegas com o molho de tomate. Salpique um pouco mais de pimenta calabresa em flocos no momento de servir.
Fonte: Kitano.