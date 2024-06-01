6 receitas de molhos para servir com carnes e massas

Os molhos são excelentes alternativas de acompanhamento para as refeições. Versáteis, eles podem ser preparados com os mais diversos ingredientes, trazendo textura e sabor ao prato. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de molhos simples e práticos para você preparar em casa. Confira!
MOLHO DE TOMATE
Ingredientes:
- 1 kg de tomate maduro cortado em cubos
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 1 dente de alho cortado em 4 pedaços
- 1 pitada de açúcar
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque os tomates, a cebola, o alho, o sal e o açúcar e tampe a panela. Leve ao fogo médio até pegar pressão. Após, deixei cozinhar por 15 minutos. Em seguida, desligue o fogo e espere sair toda a pressão. Abra a panela, transfira o molho para o liquidificador e bata até obter um creme pastoso. Peneire o molho em uma peneira, coloque na panela e leve novamente ao fogo médio por 15 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, tempere com sal e sirva em seguida.
MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 dente de alho ralado
- 500 ml de leite
- Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino branca moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o alho e deixe cozinhar até a cebola ficar transparente. Acrescente a farinha de trigo e misture até começar a dourar. Acrescente o leite e mexa até obter um molho homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e sirva com a massa de sua escolha.
MOLHO BARBECUE COM MEL
Ingredientes:
- 100 g de polpa de tomate
- 5 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de água
- 2 colheres de sopa de vinagre
- 1 dente de alho amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo baixo até o açúcar derreter por completo. Adicione o alho e deixe cozinhar por 2 minutos. Por último, junte a polpa do tomate, o vinagre e o mel e mexa até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Dica: sirva com carnes assadas.
MOLHO DE ALHO
Ingredientes:
- 2 dentes de alho amassados
- 200 ml de leite
- 200 ml de óleo
- Suco de 1 limão
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o alho, o sal e o leite e bata ficar homogêneo. Acrescente o óleo e o suco de limão e bata até obter um molho cremoso. Transfira o molho para um recipiente e sirva em seguida.
MOLHO PESTO
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de folhas de manjericão
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1/3 de xícara de chá de nozes
- 3 dentes de alho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
No processador de alimentos, coloque o manjericão, o queijo parmesão, as nozes e os dentes de alho. Processe até que os ingredientes estejam bem picados. Com o processador ainda ligado, adicione o azeite de oliva lentamente até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
MOLHO DE GORGONZOLA
Ingredientes:
- 200 g de queijo gorgonzola esfarelado
- 1 xícara de chá de creme de leite fresco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/4 de xícara de chá de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o creme de leite e o leite, mexendo até aquecer. Acrescente o queijo e mexa até que derreta completamente e o molho fique homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida.
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