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6 receitas de molhos para servir com carnes e massas

Tomate, pesto e barbecue com mel estão entre as sugestões do HZ para você harmonizar com pratos no dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Molho de tomate Crédito: Sea Wave | Shutterstock
Os molhos são excelentes alternativas de acompanhamento para as refeições. Versáteis, eles podem ser preparados com os mais diversos ingredientes, trazendo textura e sabor ao prato. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de molhos simples e práticos para você preparar em casa. Confira!

MOLHO DE TOMATE

Ingredientes:

  • 1 kg de tomate maduro cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 1 dente de alho cortado em 4 pedaços
  • 1 pitada de açúcar
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque os tomates, a cebola, o alho, o sal e o açúcar e tampe a panela. Leve ao fogo médio até pegar pressão. Após, deixei cozinhar por 15 minutos. Em seguida, desligue o fogo e espere sair toda a pressão. Abra a panela, transfira o molho para o liquidificador e bata até obter um creme pastoso. Peneire o molho em uma peneira, coloque na panela e leve novamente ao fogo médio por 15 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, tempere com sal e sirva em seguida.

MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1 dente de alho ralado
  • 500 ml de leite
  • Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o alho e deixe cozinhar até a cebola ficar transparente. Acrescente a farinha de trigo e misture até começar a dourar. Acrescente o leite e mexa até obter um molho homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e sirva com a massa de sua escolha.
Imagem Edicase Brasil
Molho barbecue com mel Crédito: New Africa | Shutterstock

MOLHO BARBECUE COM MEL 

Ingredientes:

  • 100 g de polpa de tomate
  • 5 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de água
  • 2 colheres de sopa de vinagre
  • 1 dente de alho amassado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo baixo até o açúcar derreter por completo. Adicione o alho e deixe cozinhar por 2 minutos. Por último, junte a polpa do tomate, o vinagre e o mel e mexa até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Dica: sirva com carnes assadas.

MOLHO DE ALHO

Ingredientes:

  • 2 dentes de alho amassados
  • 200 ml de leite
  • 200 ml de óleo
  • Suco de 1 limão
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o alho, o sal e o leite e bata ficar homogêneo. Acrescente o óleo e o suco de limão e bata até obter um molho cremoso. Transfira o molho para um recipiente e sirva em seguida.

MOLHO PESTO

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de folhas de manjericão
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/3 de xícara de chá de nozes
  • 3 dentes de alho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

No processador de alimentos, coloque o manjericão, o queijo parmesão, as nozes e os dentes de alho. Processe até que os ingredientes estejam bem picados. Com o processador ainda ligado, adicione o azeite de oliva lentamente até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

MOLHO DE GORGONZOLA

Ingredientes:

  • 200 g de queijo gorgonzola esfarelado
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o creme de leite e o leite, mexendo até aquecer. Acrescente o queijo e mexa até que derreta completamente e o molho fique homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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