6 receitas de molhos para servir com carnes e massas

Molho de tomate Crédito: Sea Wave | Shutterstock

Os molhos são excelentes alternativas de acompanhamento para as refeições. Versáteis, eles podem ser preparados com os mais diversos ingredientes, trazendo textura e sabor ao prato. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de molhos simples e práticos para você preparar em casa. Confira!

MOLHO DE TOMATE

Ingredientes:

1 kg de tomate maduro cortado em cubos

1 cebola descascada e cortada em cubos

1 dente de alho cortado em 4 pedaços

1 pitada de açúcar

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque os tomates, a cebola, o alho, o sal e o açúcar e tampe a panela. Leve ao fogo médio até pegar pressão. Após, deixei cozinhar por 15 minutos. Em seguida, desligue o fogo e espere sair toda a pressão. Abra a panela, transfira o molho para o liquidificador e bata até obter um creme pastoso. Peneire o molho em uma peneira, coloque na panela e leve novamente ao fogo médio por 15 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, tempere com sal e sirva em seguida.

MOLHO BRANCO

Ingredientes:

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola descascada e ralada

1 dente de alho ralado

500 ml de leite

Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o alho e deixe cozinhar até a cebola ficar transparente. Acrescente a farinha de trigo e misture até começar a dourar. Acrescente o leite e mexa até obter um molho homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e sirva com a massa de sua escolha.

Molho barbecue com mel Crédito: New Africa | Shutterstock

MOLHO BARBECUE COM MEL

Ingredientes:

100 g de polpa de tomate

5 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de vinagre

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo baixo até o açúcar derreter por completo. Adicione o alho e deixe cozinhar por 2 minutos. Por último, junte a polpa do tomate, o vinagre e o mel e mexa até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Dica: sirva com carnes assadas.

MOLHO DE ALHO

Ingredientes:

2 dentes de alho amassados

200 ml de leite

200 ml de óleo

Suco de 1 limão

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o alho, o sal e o leite e bata ficar homogêneo. Acrescente o óleo e o suco de limão e bata até obter um molho cremoso. Transfira o molho para um recipiente e sirva em seguida.

MOLHO PESTO

Ingredientes:

2 xícaras de chá de folhas de manjericão

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/3 de xícara de chá de nozes

3 dentes de alho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

No processador de alimentos, coloque o manjericão, o queijo parmesão, as nozes e os dentes de alho. Processe até que os ingredientes estejam bem picados. Com o processador ainda ligado, adicione o azeite de oliva lentamente até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

MOLHO DE GORGONZOLA

Ingredientes:

200 g de queijo gorgonzola esfarelado

1 xícara de chá de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o creme de leite e o leite, mexendo até aquecer. Acrescente o queijo e mexa até que derreta completamente e o molho fique homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida.