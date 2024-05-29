Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mamma mia!

6 receitas de massas práticas para o almoço de domingo

Aprenda a preparar desde rondelli de presunto e queijo até macarrão à carbonara para a clássica refeição do fim de semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Macarrão à carbonara Crédito: MariaKovaleva | Shutterstock
Durante o almoço de domingo, as massas não podem faltar. Isso porque elas, por si só, são uma refeição completa e deliciosa, mas também servem como acompanhamento para proteínas que ajudam a saciar a fome.
O melhor é que ficam prontas em poucos minutos para você aproveitar o seu final de semana sem abrir mão de uma deliciosa refeição. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas com massas irresistíveis para você preparar. Veja!

MACARRÃO À CARBONARA

Ingredientes:

  • 500g de macarrão espaguete
  • 250g de bacon cortado em cubos
  • 50g de queijo parmesão ralado
  • 2 ovos
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo parmesão e o sal e bata bem. Em uma frigideira, em fogo médio, frite o bacon até dourar. Desligue o fogo. Adicione o macarrão e a mistura de ovos. Mexa até obter um creme espesso. O calor da panela e do macarrão cozinhará o ovo. Se não, leve ao fogo baixo. Adicione um pouco da água do cozimento do macarrão até obter a textura desejada. Sirva em seguida.

TORTA DE ESPINAFRE

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 xícara de chá de leite de soja
  • 3 ovos
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Recheio: 
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre refogadas
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1 cebola cortada em cubos
  • Água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa: no liquidificador, bata a farinha de trigo, a aveia em flocos, o leite de soja, os ovos, o fermento químico e o sal até ficar homogêneo. Reserve.
Recheio: em um recipiente, coloque o espinafre, o tomate e a cebola. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem: em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Sirva a seguir.

FETTUCCINE ALFREDO 

Ingredientes:

  • 400g de fettuccine
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e o fettuccine . Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, derreta a manteiga e refogue o alho até dourar. Adicione o creme de leite e o queijo parmesão. Misture bem até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o fettuccine ao molho e misture bem. Decore com salsinha picada e sirva.

PANQUECA INTEGRAL

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de quinoa
  • 1 ovo
  • Azeite para untar
  • Recheio: 
  • 800 g de patinho moído
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 200 g de molho de tomate (para montar)
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Massa: em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne e refogue até obter uma cor marrom-escuro. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite e a farinha de trigo e mexa até dissolver completamente. Despeje sobre a carne e cozinhe até engrossar. Adicione o cheiro-verde e misture.
Montagem: com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Disponha sobre uma assadeira e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Rondelli com presunto e queijo Crédito: Vivian Bera | Shutterstock

RONDELLI COM PRESUNTO E QUEIJO

Ingredientes:

  • 400 ml de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de água
  • 500 g de massa para pastel
  • 500 g de presunto fatiado
  • 500 g de queijo muçarela fatiado
  • Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque metade do molho de tomate e a água e misture bem. Transfira para uma travessa e reserve. Em uma superfície lisa, abra a massa e disponha sobre ela o queijo, cubra com uma camada de presunto e enrole. Com a ajuda de uma faca, corte na espessura de 3 dedos e disponha sobre o molho.
Repita o processo com toda a massa. Despeje o restante do molho sobre o rondelli e polvilhe com o queijo ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio com cuidado e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

NHOQUE DE BATATA-DOCE

Ingredientes:

  • 500 g de batata-doce cozida e descascada
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e molho de tomate a gosto
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, amasse as batatas-doce até obter um purê. Adicione o ovo, a farinha de trigo, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e misture até formar uma massa homogênea. Enrole a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando rolinhos, e corte em pequenos pedaços.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e os nhoques em água fervente. Cozinhe até subirem à superfície. Escorra e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue os nhoques até dourarem levemente. Sirva com o molho de tomate.

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados