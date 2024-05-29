6 receitas de massas práticas para o almoço de domingo

Durante o almoço de domingo, as massas não podem faltar. Isso porque elas, por si só, são uma refeição completa e deliciosa, mas também servem como acompanhamento para proteínas que ajudam a saciar a fome.
O melhor é que ficam prontas em poucos minutos para você aproveitar o seu final de semana sem abrir mão de uma deliciosa refeição. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas com massas irresistíveis para você preparar. Veja!
MACARRÃO À CARBONARA
Ingredientes:
- 500g de macarrão espaguete
- 250g de bacon cortado em cubos
- 50g de queijo parmesão ralado
- 2 ovos
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo parmesão e o sal e bata bem. Em uma frigideira, em fogo médio, frite o bacon até dourar. Desligue o fogo. Adicione o macarrão e a mistura de ovos. Mexa até obter um creme espesso. O calor da panela e do macarrão cozinhará o ovo. Se não, leve ao fogo baixo. Adicione um pouco da água do cozimento do macarrão até obter a textura desejada. Sirva em seguida.
TORTA DE ESPINAFRE
Ingredientes:
- Massa:
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 3 ovos
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- Recheio:
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre refogadas
- 2 tomates cortados em cubos
- 1 cebola cortada em cubos
- Água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa: no liquidificador, bata a farinha de trigo, a aveia em flocos, o leite de soja, os ovos, o fermento químico e o sal até ficar homogêneo. Reserve.
Recheio: em um recipiente, coloque o espinafre, o tomate e a cebola. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem: em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Sirva a seguir.
FETTUCCINE ALFREDO
Ingredientes:
- 400g de fettuccine
- 1 xícara de chá de creme de leite fresco
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 2 dentes de alho picados
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e o fettuccine . Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, derreta a manteiga e refogue o alho até dourar. Adicione o creme de leite e o queijo parmesão. Misture bem até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o fettuccine ao molho e misture bem. Decore com salsinha picada e sirva.
PANQUECA INTEGRAL
Ingredientes:
- Massa:
- 200 ml de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de quinoa
- 1 ovo
- Azeite para untar
- Recheio:
- 800 g de patinho moído
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 200 g de molho de tomate (para montar)
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Massa: em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne e refogue até obter uma cor marrom-escuro. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite e a farinha de trigo e mexa até dissolver completamente. Despeje sobre a carne e cozinhe até engrossar. Adicione o cheiro-verde e misture.
Montagem: com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas e enrole. Disponha sobre uma assadeira e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Sirva em seguida.
RONDELLI COM PRESUNTO E QUEIJO
Ingredientes:
- 400 ml de molho de tomate
- 1 xícara de chá de água
- 500 g de massa para pastel
- 500 g de presunto fatiado
- 500 g de queijo muçarela fatiado
- Queijo parmesão ralado a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque metade do molho de tomate e a água e misture bem. Transfira para uma travessa e reserve. Em uma superfície lisa, abra a massa e disponha sobre ela o queijo, cubra com uma camada de presunto e enrole. Com a ajuda de uma faca, corte na espessura de 3 dedos e disponha sobre o molho.
Repita o processo com toda a massa. Despeje o restante do molho sobre o rondelli e polvilhe com o queijo ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio com cuidado e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.
NHOQUE DE BATATA-DOCE
Ingredientes:
- 500 g de batata-doce cozida e descascada
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e molho de tomate a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, amasse as batatas-doce até obter um purê. Adicione o ovo, a farinha de trigo, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e misture até formar uma massa homogênea. Enrole a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando rolinhos, e corte em pequenos pedaços.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e os nhoques em água fervente. Cozinhe até subirem à superfície. Escorra e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue os nhoques até dourarem levemente. Sirva com o molho de tomate.