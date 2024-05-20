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Água na boca

Conheça cinco receitas de donuts simples e fofinhos

Aprenda a preparar opções doces e salgadas dessa deliciosa rosquinha que é ícone da confeitaria nos EUA
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 16:17

Imagem Edicase Brasil
Donut de chocolate Crédito: Elena Veselova | Shutterstock
O donut é uma rosquinha típica nos Estados Unidos, mas tem conquistado o paladar dos brasileiros. Geralmente preparado com uma massa açucarada e com cobertura de diversos sabores, a iguaria é fácil e simples de fazer.
Por isso, é uma excelente opção para acompanhar o seu lanche da tarde. Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de donuts fofinhos para você preparar. Confira! 

DONUT DE CHOCOLATE

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 4 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 85 g de manteiga
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1 ovo
  • 115 g de chocolate amargo derretido
  • 1 1/4 de xícara de chá de leite
  • Óleo para fritar
  • Manteiga para untar
  • Cobertura: 
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 7 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 200 g de creme de leite
  • Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o cacau, o fermento em pó e o bicarbonato e misture bem. Reserve. Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter uma mistura homogênea. Junte o ovo e o chocolate derretido e bata por 5 minutos. Acrescente os ingredientes secos reservados e o leite e mexa com uma espátula. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga, disponha a massa e leve à geladeira por 30 minutos.
Após, com o auxílio de um cortador circular de aproximadamente 7 cm, corte um círculo de massa. Utilize outro cortador de 3 cm para cortar um buraco no centro e formar a rosquinha. Repita o processo com toda a massa. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, frite os donuts e coloque em um recipiente com papel toalha para retirar o excesso de óleo. Reserve.
Brigadeiro - Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o brigadeiro começar a desgrudar da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Mergulhe a metade de cada donut no brigadeiro e decore com chocolate granulado. Sirva em seguida.

DONUT DE PÃO DE QUEIJO

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 200 ml de leite gelado
  • 400 ml de polvilho doce
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o ovo, o leite, o óleo, o sal, o queijo ralado e o polvilho doce e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em 180º C até dourar. Após, desligue o fogo e espere esfriar.
Em seguida, com o auxílio de um cortador circular de aproximadamente 7 cm, corte um círculo de massa. Utilize outro cortador de 3 cm para cortar um buraco no centro e formar a rosquinha. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Donut de banana com pasta de amendoim Crédito: msaandy033 | Shutterstock

DONUT DE BANANA COM PASTA DE AMENDOIM 

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 100g de farinha de aveia
  • 1 ovo
  • 100 g de fermento químico em pó
  • 2 bananas maduras
  • 120 g de pasta de amendoim
  • 30 g de adoçante
  • 120 g de iogurte
  • 100 ml de leite
  • Manteiga para untar
  • Cobertura: 
  • 1/2 xícara de pasta de amendoim
  • 1/4 de xícara de açúcar de confeiteiro
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1/2 colher de chá de extrato de baunilha
  • Amendoim a gosto para polvilhar

Modo de preparo:

Massa - Em um recipiente, coloque o ovo e o adoçante e misture bem. Adicione o iogurte, o leite e a pasta de amendoim e misture novamente. Reserve. Descasque as bananas, amasse com a ajuda de um garfo e adicione à mistura reservada. Acrescente a farinha de aveia e o fermento em pó e misture até incorporar bem. Reserve. 
Unte uma assadeira com manteiga, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em 180ºC por 20 minutos. Após, retire do forno e espere esfriar. Com o auxílio de um cortador circular de aproximadamente 7 cm corte um círculo de massa. Utilize outro cortador de 3 cm para cortar um buraco no centro e formar a rosquinha. Repita o processo com toda a massa. Reserve.
Cobertura - Em uma tigela média, misture a pasta de amendoim, o açúcar de confeiteiro, o leite e o extrato de baunilha. Bata até ficar homogêneo e cremoso. Mergulhe a parte superior de cada donut na cobertura de pasta de amendoim. Polvilhe o amendoim. Coloque em uma grade de resfriamento para que a cobertura endureça ligeiramente. Sirva em seguida.

DONUT DE BAUNILHA COM LIMÃO 

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de chá de fermento em pó
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/4 de xícara de chá de manteiga derretida
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • Cobertura: 
  • 1 xícara de açúcar de confeiteiro
  • 3 colheres de sopa de suco de limão
  • Raspas de limão a gosto

Modo de preparo:

Massa - Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata os ovos até ficar homogêneo e adicione o leite, a manteiga e o extrato de baunilha, misturando bem até ficar homogêneo. Junte a mistura úmida aos ingredientes secos, mexendo até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque a massa em formas de donuts, enchendo cada cavidade até 3/4 da sua capacidade. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Deixe os donuts esfriarem na forma por alguns minutos.
Cobertura - Em uma tigela média, misture o açúcar e o suco e as raspas de limão, mexendo até obter uma consistência lisa e espessa. Mergulhe a parte superior de cada donut na cobertura. Coloque-os em uma grade de resfriamento para que a cobertura endureça ligeiramente. Sirva em seguida.

DONUT DE MAÇÃ COM CARAMELO 

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de chá de fermento em pó
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 3/4 de xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 maçã picada em cubos
  • Cobertura: 
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/4 de xícara de chá de manteiga
  • 1/4 de xícara de chá de creme de leite

Modo de preparo:

Massa - Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata os ovos até ficar homogêneo e adicione o leite, a manteiga e o extrato de baunilha, misturando bem até ficar homogêneo. Junte a mistura úmida aos ingredientes secos, mexendo até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Acrescente a maçã e misture. Coloque a massa em formas de donuts, enchendo cada cavidade até 3/4 da sua capacidade. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Deixe os donuts esfriarem na forma por alguns minutos.
Cobertura - Em uma panela, coloque o açúcar mascavo e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até que a manteiga derreta e o açúcar se dissolva. Após, adicione o creme de leite à panela. Continue mexendo até que todos os ingredientes estejam completamente combinados e o caramelo esteja liso e uniforme. Retire a panela do fogo e deixe o caramelo esfriar um pouco. Depois, mergulhe o donut na cobertura de caramelo, cobrindo toda a superfície. Sirva em seguida.
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