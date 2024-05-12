Para petiscar

5 receitas de croquetes saborosos e crocantes

Carne moída, atum e milho-verde estão entre as opções de recheio para o salgado, que tem preparo simples e combina com diversas ocasiões
Portal Edicase

Publicado em 12 de Maio de 2024 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Croquete de carne moída Crédito: Sheviakova Kateryna | Shutterstock
O croquete é uma opção prática e saborosa para servir como petisco nas reuniões entre amigos e familiares. Preparado com ingredientes simples, ele pode ser combinado com diferentes tipos de recheios para ressaltar o sabor. Por isso, separamos cinco receitas simples e crocantes para você preparar em casa. Confira!

CROQUETE DE CARNE MOÍDA

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de sal
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • Recheio: 
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 200 g de carne moída
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Montagem: 
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1 ovo batido
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Massa: em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e deixe no fogo até levantar fervura. Após, desligue o fogo e acrescente o sal. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa bem. Leve ao fogo médio até a massa começar a soltar da panela, sempre mexendo. Desligue o fogo, transfira a massa para um recipiente e espere esfriar.
Recheio: em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione a carne moída e frite até ficar soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Montagem: com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até dourar. Sirva em seguida.

CROQUETE DE ATUM

Ingredientes:

  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 360 g de atum ralado e escorrido
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 ml de leite quente
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 1 ovo batido
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Sal a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o atum e refogue por 3 minutos. Junte a farinha de trigo e mexa até a massa desgrudar do fundo da panela. Por último, coloque o sal, o leite e a salsa e mexa bem. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até dourar. Sirva em seguida.

CROQUETE DE FRANGO

Ingredientes:

  • 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
  • Caldo do cozimento do peito de frango
  • 5 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 ovos batidos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo do cozimento e cozinhe até reduzir. Junte a farinha de trigo, o queijo, a salsa e os ovos e cozinhe, mexendo sempre, até a massa desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere esfriar.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um croquete e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Croquete de milho-verde  Crédito: Natalia Mylova | Shutterstock

CROQUETE DE MILHO-VERDE

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de água
  • 200 g de milho-verde
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo batido
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o caldo de galinha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente a farinha de trigo e mexa até a massa começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.

CROQUETE DE MANDIOCA

Ingredientes:

  • 600g de mandioca descascada, cozida e amassada
  • 3 ovos
  • 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 2 claras de ovo
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a mandioca, os ovos, o queijo, a farinha de trigo, o fermento, a pimenta-do-reino e a salsa e misture. Acrescente o sal e mexa para incorporar. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de croquetes. Disponha sobre uma assadeira, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora.
Após, retire os croquetes da geladeira, passe na clara de ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.
