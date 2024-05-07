O almoço de Dia das Mães é um momento especial para homenagear e celebrar as mulheres mais importantes de nossas vidas. É uma oportunidade para expressar amor, gratidão e apreço por tudo o que elas fazem.
Além de saborear pratos deliciosos preparados com carinho, as sobremesas oferecem uma oportunidade de adoçar o paladar e de criar momentos de felicidade compartilhados em torno da mesa.
Por isso, confira cinco sobremesas especiais para o Dia das Mães!
PUDIM DE COCO COM FRUTAS VERMELHAS
Ingredientes:
- Pudim:
- 48 g de gelatina em pó sem sabor
- 500 ml de leite
- 200 g de creme de leite fresco
- 200 ml de leite de coco
- 100 g de coco seco
- 5 colheres de sopa de açúcar
- Calda:
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- Frutas vermelhas para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem. No liquidificador, coloque o leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco seco, o açúcar e a gelatina hidratada. Bata até obter um creme homogêneo. Coloque a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 2 horas.
Em uma panela, coloque as frutas vermelhas, o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até engrossar. Aguarde esfriar e coloque sobre os pudins. Decore com as frutas vermelhas e leve à geladeira até a hora de servir.
DOCE DE BANANA DIFERENTE
Ingredientes:
- 12 bananas-nanicas amassadas
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água quente
- 395 g de leite condensado
- 790 ml de leite integral
- 1 colher de sopa de amido de milho
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Em seguida, adicione as bananas-nanicas e misture. Adicione a água quente e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e despeje o doce em uma travessa de vidro. Reserve.
Em outra panela, misture o leite condensado, o leite e o amido de milho. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar um mingau mole. Despeje o mingau sobre o doce de banana. Leve à geladeira por cerca de duas horas antes de servir.
PAVÊ DE PAÇOCA
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 300 g de creme de leite
- 4 gemas de ovo
- 1/4 de xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 200 g de biscoito de maisena
- 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas de ovo e o amido de milho. Misture e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Acrescente a essência de baunilha, mexa e retire do fogo.
Em uma forma refratária quadrada, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca, finalizando com creme e paçoca. Leve à geladeira por 2 horas, coberto com plástico filme. Sirva em seguida.
PALHA ITALIANA
Ingredientes:
- 395g de leite condensado
- 150g de creme de leite
- 200g de biscoito de maisena triturado
- 1 colher de sopa de margarina
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- Leite em pó a gosto
Modo de preparo:
Triture os biscoitos e reserve. Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o leite condensado e misture. Acrescente o chocolate em pó e continue mexendo. Quando a mistura ficar homogênea, adicione o creme de leite. Continue mexendo até ficar consistente.
Em seguida, adicione o biscoito e misture. Desligue o fogo e transfira para uma travessa. Espere esfriar e corte em cubinhos. Polvilhe com o leite em pó e sirva em seguida.
MERENGUE
Ingredientes:
- 300 g de suspiro
- 1 kg de chantili
- 300 g de morango picado
Modo de preparo:
Na batedeira, bata o chantili até ficar firme. Em um refratário, faça uma camada de chantili, uma de suspiro e uma de morango, finalizando com o chantili. Decore com os morangos. Leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida.
