Dia a dia

Conheça cinco receitas práticas com alho-poró

Quiche, panqueca, arroz de forno e batata gratinada são exemplos de preparações com o vegetal, que possui alto teor de proteína
Publicado em 13 de Maio de 2024 às 14:37

Quiche de alho-poró  Crédito: NoirChocolate | Shutterstock
O alho-poró é um vegetal pertencente à família das cebolas e alhos. Sua parte comestível é a base branca e o caule verde-claro. Ele possui um sabor suave e levemente adocicado, sendo frequentemente utilizado como ingrediente em diversas culinárias ao redor do mundo.
Sua versatilidade na cozinha se deve à capacidade de adicionar sabor e textura a uma variedade de pratos, além de complementar outros ingredientes, sem dominar o paladar.
Por isso, a seguir, veja como preparar cinco receitas práticas com alho-poró!

QUICHE DE ALHO-PORÓ

Ingredientes:

Massa: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de café de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 100 g de manteiga em temperatura ambiente
  • Água
  • Farinha de trigo para polvilhar
Recheio: 
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 talos de alho-poró fatiados
  • 4 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 100 g de queijo brie sem a casca cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 pitada de noz-moscada ralada
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e o fermento. Acrescente a manteiga e amasse com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea e quebradiça. Se necessário, adicione água aos poucos para dar o ponto. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda com a massa. Com um garfo, faça furos no fundo da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. Reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até murchar. Reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes do recheio até ficar homogêneo. Distribua o alho-poró por cima da massa e cubra com o creme batido. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida.

ARROZ DE FORNO

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho amassados
  • 8 tomates-cerejas
  • 1/2 xícara de chá de repolho roxo picado
  • 1/2 alho-poró fatiado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de açafrão em pó
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e noz-moscada ralada a gosto
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a cebola, os tomates-cerejas, o repolho roxo, o alho-poró, a páprica, o azeite, o sal e o suco de limão. Misture bem e reserve. Em uma panela, coloque o arroz, o leite e o açafrão em pó. Leve ao fogo baixo por 2 minutos, mexendo sempre. Em seguida, adicione o alho e a noz-moscada e mexa por mais 1 minuto.
Desligue o fogo, transfira o arroz para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Após esse período, retire o arroz do forno e acrescente a mistura de vegetais por cima. Volte ao forno por mais 30 minutos. Retire do forno, salpique com a salsinha e sirva a seguir.
Batata gratinada com alho-poró  Crédito: Lecker Studio | Shutterstock

BATATA GRATINADA COM ALHO-PORÓ

Ingredientes:

  • 4 batatas descascada e cortadas em rodelas
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 alho-poró fatiado
  • 300 g de creme de leite
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até murchar. Adicione o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário untado com azeite, distribua as batatas e tempere com sal e cubra com o creme de alho-poró. Finalize com o queijo parmesão. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida.

SALADA DE QUIABO E ALHO-PORÓ

Ingredientes:

  • 300g de quiabo
  • 1 alho-poró cortado em fatias finas
  • 1/2 maço de salsinha picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de sal
  • Azeite a gosto

Modo de preparo:

Com uma faca, remova as pontas do quiabo e corte no sentido do comprimento. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o quiabo até ficar levemente dourado . Em uma saladeira, misture o quiabo com o alho-poró e tempere com azeite, suco de limão, salsinha e sal. Sirva em seguida.

PANQUECA DE VEGETAIS

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 xícara de chá de repolho fatiado
  • 1 alho-poró fatiado
  • 2 cenouras raladas
  • 2 colheres de sopa de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o alho-poró, a cenoura e o repolho. Refogue por 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente a água e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. No liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, o ovo, o fermento e uma pitada de sal até ficar homogêneo.
Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite. Com ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e espalhe na frigideira. Assim que a panqueca estiver firme, vire-a para cozinhar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, recheie as massas com os vegetais e enrole. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

