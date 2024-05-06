Confira 5 receitas surpreendentes com polvilho

Derivado da mandioca, o polvilho é um ingrediente muito querido na culinária brasileira. Conhecido por sua textura leve, sabor característico e versatilidade, ele pode ser utilizado na composição de diversos pratos, sejam eles doces ou salgados.
Além disso, é uma alternativa viável para pessoas com doença celíaca, pois é naturalmente livre de glúten. A seguir, confira cinco receitas com polvilho deliciosas que vão surpreender o seu paladar!
PASTEL COM FARINHA DE MILHO E POLVILHO
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de farinha de milho
- 1 xícara de chá de polvilho azedo
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de óleo
- Sal e orégano a gosto
- 1 1/2 l de água quente
- 250 g de queijo muçarela ralado
- 250 g de presunto picado
- Farinha de milho para polvilhar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de milho, o polvilho, o sal e o ovo e mexa até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a água, intercalando com o óleo, e misture até obter uma massa homogênea. Depois, polvilhe uma superfície lisa com farinha de milho, disponha a massa sobre ela, sove e abra com a ajuda de um rolo.
Corte no formato de círculos, disponha o queijo e o presunto em uma das metades, dobre ao meio e feche com a ajuda de um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma escumadeira, aos poucos, disponha os pastéis na panela e frite até dourar os dois lados. Sirva em seguida.
PÃO DE ABÓBORA COM POLVILHO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
- 2 ovos
- 75 ml de óleo de girassol
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 4 colheres de sopa de água
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o queijo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o queijo e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.
PANQUECA DE POLVILHO
Ingredientes:
- 4 ovos
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1 colher de café de sal
- 450 g de pasta de amendoim
- Óleo para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer.
Após, com uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Recheie as panquecas com pasta de amendoim e sirva em seguida.
BOLO DE POLVILHO
Ingredientes:
- 6 ovos
- 4 xícaras de chá de polvilho doce
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o açúcar e a essência de baunilha e misture. Aos poucos, adicione o polvilho e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, junte o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma forma com furo central com manteiga e enfarinhe com polvilho. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
MINGAU DE POLVILHO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de polvilho doce
- 4 colheres de sopa de água
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 400 ml de leite
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o polvilho e a água e misture até dissolver completamente. Passe a mistura em uma peneira e transfira para uma panela. Adicione o leite e o açúcar e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, polvilhe com canela e sirva em seguida.
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