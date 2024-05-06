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De pastel a bolo

Confira 5 receitas surpreendentes com polvilho

Derivado da mandioca pode ser usado no preparo de diferentes pratos, que ganham sabores únicos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 07:09

Imagem Edicase Brasil
Pastel com farinha de milho e polvilho  Crédito: Pedro Ignacio | Shutterstock
Derivado da mandioca, o polvilho é um ingrediente muito querido na culinária brasileira. Conhecido por sua textura leve, sabor característico e versatilidade, ele pode ser utilizado na composição de diversos pratos, sejam eles doces ou salgados.
Além disso, é uma alternativa viável para pessoas com doença celíaca, pois é naturalmente livre de glúten. A seguir, confira cinco receitas com polvilho deliciosas que vão surpreender o seu paladar!

PASTEL COM FARINHA DE MILHO E POLVILHO

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de farinha de milho
  • 1 xícara de chá de polvilho azedo
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • Sal e orégano a gosto
  • 1 1/2 l de água quente
  • 250 g de queijo muçarela ralado
  • 250 g de presunto picado
  • Farinha de milho para polvilhar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de milho, o polvilho, o sal e o ovo e mexa até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a água, intercalando com o óleo, e misture até obter uma massa homogênea. Depois, polvilhe uma superfície lisa com farinha de milho, disponha a massa sobre ela, sove e abra com a ajuda de um rolo.
Corte no formato de círculos, disponha o queijo e o presunto em uma das metades, dobre ao meio e feche com a ajuda de um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma escumadeira, aos poucos, disponha os pastéis na panela e frite até dourar os dois lados. Sirva em seguida.

PÃO DE ABÓBORA COM POLVILHO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de polvilho azedo
  • 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 75 ml de óleo de girassol
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 4 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o queijo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o queijo e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

PANQUECA DE POLVILHO

Ingredientes:

  • 4 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 1/2 xícara de chá de polvilho doce
  • 1 colher de café de sal
  • 450 g de pasta de amendoim
  • Óleo para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer.
Após, com uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Recheie as panquecas com pasta de amendoim e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de polvilho  Crédito: Miriam28Audiovisuals | Shutterstock

BOLO DE POLVILHO

Ingredientes:

  • 6 ovos
  • 4 xícaras de chá de polvilho doce
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o açúcar e a essência de baunilha e misture. Aos poucos, adicione o polvilho e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, junte o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma forma com furo central com manteiga e enfarinhe com polvilho. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

MINGAU DE POLVILHO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de polvilho doce
  • 4 colheres de sopa de água
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 400 ml de leite
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o polvilho e a água e misture até dissolver completamente. Passe a mistura em uma peneira e transfira para uma panela. Adicione o leite e o açúcar e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, polvilhe com canela e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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