Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vapt-vupt

3 receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas para satisfazer o desejo por doces e se aquecer no friozinho
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Chocolate quente com gemada Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
O chocolate quente é uma bebida deliciosa para servir nos dias mais frios. É possível prepará-lo de diversas maneiras, inclusive incluindo ingredientes para deixá-lo ainda mais saboroso.
A seguir, veja três receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa de maneira simples e rápida.

CHOCOLATE QUENTE COM GEMADA

Ingredientes:

  • ​1 1/2 xícara de chá de leite quente
  • 2 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 gema de ovo
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 canela em pau

​Modo de preparo:

Em um recipiente, bata a gema do ovo com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o chocolate em pó e bata novamente. Sem parar de bater, acrescente o leite quente aos poucos. Coloque a mistura em uma panela, adicione a canela e leve ao fogo até levantar fervura. Retire a canela e sirva a seguir. Dica: sirva com raspas de chocolate ao leite.

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO COM DOCE DE LEITE

Ingredientes:

  • 400 ml de leite
  • 4 colheres de sopa de cacau em pó 50%
  • 2 colheres de sopa de doce de leite cremoso
  • 1 colher de sopa rasa de amido de milho
  • 1/2 caixa de creme de leite
  • 1 pitada de canela em pó

Modo de preparo:

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea, menos o doce de leite e a canela. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa sem parar até levantar fervura.
Cozinhe por mais três minutos no fogo, sempre mexendo. Coloque o doce de leite em uma xícara e despeje o chocolate quente. Polvilhe com canela e sirva.
Imagem Edicase Brasil
Chocolate quente italiano Crédito: HandmadePictures | Shutterstock

CHOCOLATE QUENTE ITALIANO

Ingredientes:

  • 300 ml de leite
  • 15 g de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de chá de café solúvel
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 80 g de chocolate meio amargo derretido em banho-maria
  • Chocolate em pó a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque 300 ml de leite, o cacau em pó, a canela, o açúcar e o café e leve ao fogo médio. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite restante e adicione à panela com o leite fervente. Abaixe o fogo e mexa a mistura até que fique cremosa. Acrescente o chocolate derretido e misture. Sirva em uma xícara e polvilhe o chocolate em pó.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Veja receita de musse de chocolate com café rápida e fácil

Pavê de chocolate: aprenda receita fácil que não pesa no bolso

Confira receita de bolo de chocolate com camadas de brigadeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados