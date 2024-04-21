3 receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa

Chocolate quente com gemada Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

O chocolate quente é uma bebida deliciosa para servir nos dias mais frios. É possível prepará-lo de diversas maneiras, inclusive incluindo ingredientes para deixá-lo ainda mais saboroso.

A seguir, veja três receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa de maneira simples e rápida.

CHOCOLATE QUENTE COM GEMADA

Ingredientes:

​1 1/2 xícara de chá de leite quente

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 gema de ovo

3 colheres de sopa de açúcar

1 canela em pau

​Modo de preparo:

Em um recipiente, bata a gema do ovo com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o chocolate em pó e bata novamente. Sem parar de bater, acrescente o leite quente aos poucos. Coloque a mistura em uma panela, adicione a canela e leve ao fogo até levantar fervura. Retire a canela e sirva a seguir. Dica: sirva com raspas de chocolate ao leite.

CHOCOLATE QUENTE CREMOSO COM DOCE DE LEITE

Ingredientes:

400 ml de leite

4 colheres de sopa de cacau em pó 50%

2 colheres de sopa de doce de leite cremoso

1 colher de sopa rasa de amido de milho

1/2 caixa de creme de leite

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo:

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea, menos o doce de leite e a canela. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa sem parar até levantar fervura.

Cozinhe por mais três minutos no fogo, sempre mexendo. Coloque o doce de leite em uma xícara e despeje o chocolate quente. Polvilhe com canela e sirva.

Chocolate quente italiano Crédito: HandmadePictures | Shutterstock

CHOCOLATE QUENTE ITALIANO

Ingredientes:

300 ml de leite

15 g de amido de milho

2 colheres de sopa de leite

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de café solúvel

1 colher de chá de açúcar

80 g de chocolate meio amargo derretido em banho-maria

Chocolate em pó a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque 300 ml de leite, o cacau em pó, a canela, o açúcar e o café e leve ao fogo médio. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite restante e adicione à panela com o leite fervente. Abaixe o fogo e mexa a mistura até que fique cremosa. Acrescente o chocolate derretido e misture. Sirva em uma xícara e polvilhe o chocolate em pó.