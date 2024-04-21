3 receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa

O chocolate quente é uma bebida deliciosa para servir nos dias mais frios. É possível prepará-lo de diversas maneiras, inclusive incluindo ingredientes para deixá-lo ainda mais saboroso.
A seguir, veja três receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa de maneira simples e rápida.
CHOCOLATE QUENTE COM GEMADA
Ingredientes:
- 1 1/2 xícara de chá de leite quente
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 gema de ovo
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 canela em pau
Modo de preparo:
Em um recipiente, bata a gema do ovo com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o chocolate em pó e bata novamente. Sem parar de bater, acrescente o leite quente aos poucos. Coloque a mistura em uma panela, adicione a canela e leve ao fogo até levantar fervura. Retire a canela e sirva a seguir. Dica: sirva com raspas de chocolate ao leite.
CHOCOLATE QUENTE CREMOSO COM DOCE DE LEITE
Ingredientes:
- 400 ml de leite
- 4 colheres de sopa de cacau em pó 50%
- 2 colheres de sopa de doce de leite cremoso
- 1 colher de sopa rasa de amido de milho
- 1/2 caixa de creme de leite
- 1 pitada de canela em pó
Modo de preparo:
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea, menos o doce de leite e a canela. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa sem parar até levantar fervura.
Cozinhe por mais três minutos no fogo, sempre mexendo. Coloque o doce de leite em uma xícara e despeje o chocolate quente. Polvilhe com canela e sirva.
CHOCOLATE QUENTE ITALIANO
Ingredientes:
- 300 ml de leite
- 15 g de amido de milho
- 2 colheres de sopa de leite
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de chá de café solúvel
- 1 colher de chá de açúcar
- 80 g de chocolate meio amargo derretido em banho-maria
- Chocolate em pó a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque 300 ml de leite, o cacau em pó, a canela, o açúcar e o café e leve ao fogo médio. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite restante e adicione à panela com o leite fervente. Abaixe o fogo e mexa a mistura até que fique cremosa. Acrescente o chocolate derretido e misture. Sirva em uma xícara e polvilhe o chocolate em pó.
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