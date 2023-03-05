Vontade de um doce?

Confira receita de bolo de chocolate com camadas de brigadeiro

Sucesso de público e crítica, esse é um pouquinho mais trabalhoso de fazer do que os bolos comuns, mas vale muito a pena
Evelize Calmon

Publicado em 05 de Março de 2023 às 06:00

Bolo de chocolate é tudo de bom. Seja ele basiquinho ou besuntado de cobertura e recheio, é sempre um sucesso de público e crítica. 
Então, se você é da turma que é formiguinha ou se considera um autêntico chocólatra, aqui vai uma receita clássica para adoçar o dia: bolo de chocolate com camadas de brigadeiro.
Apesar de ser um pouquinho mais trabalhoso de fazer do que os bolos comuns, esse vale muito a pena! Confira o passo a passo do preparo:    

BOLO DE CHOCOLATE COM CAMADAS DE BRIGADEIRO

Rendimento: um bolo com 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: médio
Bolo de chocolate com camadas de brigadeiro
Bolo de chocolate com recheio e cobertura: clássico e irresistível Crédito: Piracanjuba/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Massa: 
  • 12 ovos
  • 3 xícaras (chá) de açúcar
  • 4 e ½ xícara (chá) de leite integral 
  • 6 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 3 xícaras (chá) de chocolate em pó
  • 3 colheres (sopa) de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Chocolate em pó para untar
  • Recheio:
  • 2 caixas de leite condensado 
  • 6 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • Cobertura:
  • 2 caixas de creme de leite
  • 600g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 e ½ xícara (chá) de raspas de chocolate
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: em uma batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume, adicione o açúcar e bata até misturar bem. Desligue a batedeira e adicione o leite aos poucos. Junte a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento e misture até ficar homogêneo.
  2. Em seguida, unte três formas redondas (20 cm de diâmetro cada uma) com manteiga e chocolate em pó e distribua uniformemente as massas nas formas. Leve para assar por 40 minutos a 180º C.
  3. Espere esfriar, desenforme e reserve.
  4. Recheio: em uma panela média, em fogo baixo, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Misture bem e vá mexendo até desprender do fundo da panela. Transfira para uma tigela untada de manteiga para esfriar o brigadeiro e reserve.
  5. Cobertura: em uma tigela média, misture o chocolate derretido com o creme de leite e mexa tudo até obter um creme liso e brilhante.
  6. Montagem: coloque o recheio sobre a primeira camada. Cubra com a segunda camada de bolo e pressione sobre o recheio delicadamente. Termine de colocar a segunda camada de recheio e finalize com a terceira camada de bolo. Termine de colocar a segunda camada de recheio e finalize com a terceira camada de bolo. Espalhe a cobertura sobre o topo do bolo e nas laterais. Depois, com a ajuda de uma espátula, alise a cobertura para ficar uniforme. Decore com raspas de chocolate e deixe na geladeira para firmar.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

