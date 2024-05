Receita de cream cheese caseiro é prática e ajuda a economizar

Cream cheese caseiro é finalizado com azeite . Crédito: Piracanjuba/Divulgação

O cream cheese é um ingrediente curinga na cozinha do dia a dia. Com sua versatilidade, pode estar presente tanto em sobremesas como em preparações salgadas, servidas como entrada ou prato principal.



Se a sua ideia é preparar o queijo cremoso em casa, usando leite e creme de leite como base, acompanhe as instruções abaixo. O resultado fica uma delícia e você ainda economiza um pouquinho!