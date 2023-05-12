Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Cheesecake com goiabada é dica de sobremesa para o Dia das Mães

Decorada com crocante de parmesão, a torta tem tudo para ganhar elogios da família no almoço especial de domingo, 14 de maio

Públicado em 

12 mai 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

A receita que ensino no vídeo de hoje é a favorita da minha mãe, e não pode faltar no almoço em datas especiais, como o Dia das Mães: cheesecake de goiabada com crocante de parmesão.
A combinação de goiabada com queijo é clássica, mas nessa sobremesa o parmesão crocante faz toda a diferença. Ele dá textura extra ao doce e acrescenta uma camada de sabor. Isso sem falar do visual, que fica lindo!
Aqui vão algumas dicas importantes para o preparo da cheesecake: bata bem na batedeira todos os ingredientes por pelo menos quatro minutos.
Além disso, deixe esfriar fora do forno antes de levar para a geladeira. Fazer isso vai deixá-la ainda mais cremosa! Por fim, use por cima a goiabada cascão derretida.
Cheesecake de goiabada com parmesão crocante, por Pedro Kucht
Cheesecake de goiabada: dica de sobremesa para o Dia das Mães Crédito: Hugo Boniolo

CHEESECAKE DE GOIABADA COM CROCANTE DE PARMESÃO

INGREDIENTES:
  • 600g de cream cheese
  • 3 ovos
  • 1 xícara de açúcar
  • 200ml de creme de leite
  • 200g de parmesão ralado
  • 300g de goiabada
  • 200g de biscoito de maisena
  • 100g de manteiga

Veja Também

Bruschetta de burrata é uma receita fácil com toque sofisticado

Tilápia com "escamas" de banana e salada de tomate: veja receita

Musse de maracujá com chocolate: receita é fácil e rende elogios

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados