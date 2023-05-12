Cheesecake com goiabada é dica de sobremesa para o Dia das Mães

A receita que ensino no vídeo de hoje é a favorita da minha mãe, e não pode faltar no almoço em datas especiais, como o Dia das Mães: cheesecake de goiabada com crocante de parmesão.

A combinação de goiabada com queijo é clássica, mas nessa sobremesa o parmesão crocante faz toda a diferença. Ele dá textura extra ao doce e acrescenta uma camada de sabor. Isso sem falar do visual, que fica lindo!

Aqui vão algumas dicas importantes para o preparo da cheesecake: bata bem na batedeira todos os ingredientes por pelo menos quatro minutos.

Além disso, deixe esfriar fora do forno antes de levar para a geladeira. Fazer isso vai deixá-la ainda mais cremosa! Por fim, use por cima a goiabada cascão derretida.

Cheesecake de goiabada: dica de sobremesa para o Dia das Mães Crédito: Hugo Boniolo

CHEESECAKE DE GOIABADA COM CROCANTE DE PARMESÃO