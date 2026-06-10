Papa Leão XIV: Estado e política na Magnifica Humanitas

Recolocar o ser humano no centro do desenvolvimento econômico e tecnológico não é um apelo romântico: são necessárias mudanças na política e nas nossas concepções socioeconômicas.





O poder das novas tecnologias digitais é muito grande para se concentrar nas mãos de pequenos grupos privados com ação planetária. Para a Magnifica Humanitas, atualmente, “os principais motores do desenvolvimento são sujeitos privados [...], dotados de recursos e capacidades de intervenção superiores aos de muitos governos”. E isso o torna “ainda mais difícil de discernir, gerir e orientar para o bem comum” (5).





Toda tecnologia, incluindo a digital, “não é neutra, porque tem o rosto daqueles que a concebem, financiam, regulam e utilizam” (9). Por isso, a sociedade deve decidir sobre sua função, objetivos, acesso, usos e desenvolvimentos. As tecnologias digitais, nas mãos de poucos, têm poder para controlar países e formar a consciência social e, por essa razão, não podem ficar sem regulamentação.





Para Leão XIV, “a atividade econômica não pode pretender resolver os problemas sociais ampliando simplesmente a lógica do mercado, mas deve estar ordenada ao bem comum, pelo qual a comunidade política assume uma responsabilidade própria e insubstituível” (40).





É papel do Estado, em diálogo com a população, buscar formas responsáveis de ordenar o campo que hoje se encontra sob poder absoluto e desregulado das big techs privadas. O papa aponta na direção contrária das visões liberais e neoliberais, que, de tanta propaganda, são repetidas sem reflexão por muitos católicos, e defende a regulamentação das tecnologias digitais pelo Estado.





No contexto de uma revolução digital em que “empresas e plataformas [...] definem condições de acesso, regras de visibilidade, formas de relação e até mesmo oportunidades econômicas” (71), “os Estados e as instituições supranacionais são chamados a garantir regras justas e tutelas efetivas [...]. Nas escolhas relativas aos fluxos econômicos e às plataformas digitais, na gestão dos dados e dos algoritmos, não se pode permitir que poucos sujeitos orientem sozinhos os processos” (72).