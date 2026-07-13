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Lasanha à bolonhesa: veja receita com o tradicional molho de carne moída

Feita com camadas de pura gostosura, a massa é uma opção para servir nos dias frios da estação
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 17:24

Lasanha à bolonhesa
Lasanha à bolonhesa. Foto: Marca Piracanjuba

Composta de camadas que alternam sabores irresistíveis, a lasanha é um dos pratos italianos mais apreciados em todo o mundo. Sua versão mais tradicional, com molho à bolonhesa, combina bem com o friozinho da estação, e, pensando nisso, HZ traz uma receita das boas para você fazer em casa. Confira!

Lasanha à bolonhesa

Ingredientes: 


Massa e recheio


700g de carne moída

100g de cebola picada

10g de alho picado

400ml de molho de tomate

50ml de azeite

Sal a gosto

Folhas de manjericão a gosto

1 kg de massa fresca para lasanha

50g de queijo parmesão ralado 


Molho branco


1 litro de leite integral 

50g de manteiga com sal 

50g farinha de trigo

½ (meia) cebola inteira

Noz moscada a gosto

Sal a gosto


Modo de preparo: 


CarneAqueça uma frigideira, regue com azeite e refogue a carne. Quando a carne estiver bem sequinha, adicione a cebola, o alho e misture tudo. Acrescente o molho de tomate, acerte o sal e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Desligue e finalize com folhas de manjericão. Reserve.


Molho brancoEm uma panela, coloque a manteiga, aguarde derreter e acrescente a farinha, mexendo até obter uma pasta homogênea. Aos poucos adicione o leite integral frio, mexendo constantemente para não empelotar. Adicione a cebola inteira dentro para aromatizar, e se desejar retire no final. Acrescente a noz moscada e o sal. Deixe cozinhar em fogo baixo até obter uma consistência cremosa.


MontagemEm um refratário que possa ir ao forno, monte camadas, alternando molho branco, massa e molho bolonhesa. Finalize com molho branco e adicione o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos.

Fonte: Piracanjuba. Clique aqui para ver mais receitas

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