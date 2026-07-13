Lasanha à bolonhesa: veja receita com o tradicional molho de carne moída

Composta de camadas que alternam sabores irresistíveis, a lasanha é um dos pratos italianos mais apreciados em todo o mundo. Sua versão mais tradicional, com molho à bolonhesa, combina bem com o friozinho da estação, e, pensando nisso, HZ traz uma receita das boas para você fazer em casa. Confira!
Lasanha à bolonhesa
Ingredientes:
Massa e recheio
700g de carne moída
100g de cebola picada
10g de alho picado
400ml de molho de tomate
50ml de azeite
Sal a gosto
Folhas de manjericão a gosto
1 kg de massa fresca para lasanha
50g de queijo parmesão ralado
Molho branco
1 litro de leite integral
50g de manteiga com sal
50g farinha de trigo
½ (meia) cebola inteira
Noz moscada a gosto
Sal a gosto
Modo de preparo:
Carne - Aqueça uma frigideira, regue com azeite e refogue a carne. Quando a carne estiver bem sequinha, adicione a cebola, o alho e misture tudo. Acrescente o molho de tomate, acerte o sal e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Desligue e finalize com folhas de manjericão. Reserve.
Molho branco - Em uma panela, coloque a manteiga, aguarde derreter e acrescente a farinha, mexendo até obter uma pasta homogênea. Aos poucos adicione o leite integral frio, mexendo constantemente para não empelotar. Adicione a cebola inteira dentro para aromatizar, e se desejar retire no final. Acrescente a noz moscada e o sal. Deixe cozinhar em fogo baixo até obter uma consistência cremosa.
Montagem - Em um refratário que possa ir ao forno, monte camadas, alternando molho branco, massa e molho bolonhesa. Finalize com molho branco e adicione o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos.