5 receitas para o almoço com molho à bolonhesa

Aprenda a preparar pratos deliciosos para surpreender família e amigos

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:38

Lasanha com molho à bolonhesa (Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock)
Lasanha com molho à bolonhesa Crédito: Sophie_Marie | Shutterstock

Todo mundo tem uma lembrança boa ligada a um prato com molho à bolonhesa. Pode ser o cheiro tomando conta da cozinha ou o gosto marcante que combina com tanta coisa diferente. Não é à toa que esse preparo se mantém entre os preferidos quando o assunto é mesa farta e saborosa.

E o melhor é que a versatilidade dele abre espaço para criar opções criativas, indo além do esperado e surpreendendo no almoço. Para inspirar você, reunimos aqui 5 receitas com molho à bolonhesa. Confira!

Lasanha com molho à bolonhesa

Ingredientes:

  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 800 g de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 500 g de massa para lasanha pré-cozida
  • 400 g de queijo muçarela fatiado
  • 200 g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o alho e a carne moída, mexendo até ficar bem soltinha e levemente dourada. Junte o extrato de tomate, o molho de tomate e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por 25 minutos, mexendo de vez em quando, até encorpar.

Após, em um refratário grande, coloque uma fina camada de molho. Cubra com a massa de lasanha, depois mais molho, fatias de muçarela e polvilhe com queijo parmesão. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com bastante molho, muçarela e parmesão por cima. Polvilhe orégano e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, até gratinar bem e o queijo ficar dourado. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de cortar. Decore com folhas frescas de manjericão e sirva quente.

Panqueca com molho à bolonhesa

Ingredientes:

Massa

  • 250 g de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 2 ovos
  • 30 ml de óleo
  • 5 g de sal

Recheio e cobertura

  • 500 g de patinho moído
  • 150 g de cebola picada
  • 10 g de alho amassado
  • 30 ml de azeite de oliva
  • 30 g de extrato de tomate
  • 700 g de molho de tomate
  • 5 g de sal
  • 1 g de pimenta-do-reino moída
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • 50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, os ovos, o óleo e o sal até ficar homogêneo. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, coloque uma concha pequena de massa, espalhe em disco e cozinhe por 1 minuto de cada lado até dourar levemente. Repita até terminar a massa. Reserve.

Recheio e cobertura

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos, adicione o alho e mexa por 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar por completo, cerca de 8 minutos. Misture o extrato de tomate, o molho, o sal e a pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando.

Após, coloque uma porção de bolonhesa dentro de cada panqueca, enrole e disponha em um refratário. Cubra com o restante do molho, espalhe a muçarela e finalize com o parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos até o queijo derreter e gratinar levemente. Sirva em seguida.

Nhoque com molho à bolonhesa (Imagem: Sophie_Marie | Shutterstock)
Nhoque com molho à bolonhesa Crédito: Sophie_Marie | Shutterstock

Nhoque com molho à bolonhesa

Ingredientes:

Nhoque

  • 1 kg de batata asterix
  • 1 ovo
  • 200 g de farinha de trigo
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para polvilhar

Molho à bolonhesa

  • 500 g de patinho moído
  • 150 g de cebola picada
  • 10 g de alho amassado
  • 30 ml de azeite de oliva
  • 30 g de extrato de tomate
  • 800 g de tomate pelado amassado
  • 1 folha de louro
  • 300 g de queijo muçarela fresco cortado em pedaços
  • 10 folhas de manjericão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo:

Nhoque

Em fogo médio, cozinhe as batatas inteiras com casca em uma panela com bastante água até ficarem macias, cerca de 40 minutos. Escorra, descasque ainda mornas e passe no espremedor. Espalhe a batata amassada sobre uma bancada enfarinhada com farinha de trigo e deixe esfriar por 10 minutos. Junte o ovo, o parmesão e o sal, misturando levemente. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e trabalhe a massa apenas até ficar lisa e macia. Divida a massa em 4 partes, enrole em tiras de 2 cm de espessura e corte pedaços de 2 cm. Polvilhe farinha de trigo para não grudar.

Molho à bolonhesa

Em uma panela larga, aqueça o azeite e refogue a cebola por 5 minutos em fogo médio. Adicione o alho e a carne moída, mexendo até dourar. Misture o extrato de tomate e refogue por 2 minutos. Acrescente o tomate pelado, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho encorpar.

Em uma panela grande, ferva 4000 ml de água com sal. Cozinhe o nhoque em pequenas porções; quando subir à superfície, retire com escumadeira e coloque direto no molho. Em uma travessa aquecida, espalhe uma camada de molho bolonhesa. Coloque o nhoque já misturado ao molho. Distribua os pedaços de muçarela fresca por cima para derreter com o calor do prato e finalize com folhas de manjericão fresco.

Berinjela recheada com molho à bolonhesa

Ingredientes:

  • 3 berinjelas
  • 500 g de acém moído
  • 150 g de cebola picada
  • 10 g de alho amassado
  • 30 ml de azeite de oliva
  • 700 g de molho de tomate
  • 30 g de extrato de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 200 g de queijo muçarela fatiado
  • 50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire parte da polpa, formando barquinhos. Disponha em uma assadeira, pincele azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Depois, em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos, adicione o alho e mexa por 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe por 10 minutos até dourar. Junte o extrato de tomate, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo para baixo e cozinhe por 20 minutos.

Retire as berinjelas do forno e recheie cada metade com o molho à bolonhesa. Cubra com fatias de muçarela e polvilhe parmesão. Volte ao forno a 200 °C por 15 minutos até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.

Rondelli de queijo e presunto com molho à bolonhesa

Ingredientes:

Massa

  • 400 g de farinha de trigo
  • 4 ovos
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Molho à bolonhesa

  • 500 g de patinho moído
  • 150 g de cebola picada
  • 10 g de alho amassado
  • 30 ml de azeite de oliva
  • 30 g de extrato de tomate
  • 800 g de tomate pelado (batido no liquidificador)
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

  • 300 g de queijo muçarela fatiado
  • 200 g de presunto fatiado
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Massa

Em uma bancada limpa, coloque a farinha de trigo em formato de vulcão e adicione os ovos e o sal no centro. Misture com um garfo até começar a incorporar, depois sove com as mãos por 10 minutos até a massa ficar lisa. Envolva em plástico-filme e deixe descansar 30 minutos em temperatura ambiente. Depois, abra a massa em folhas finas com rolo ou cilindro, até atingir cerca de 2 mm de espessura. Corte em retângulos de 20 x 15 cm. Em uma panela em fogo médio, cozinhe a massa em água fervente com sal por 2 minutos. Escorra e reserve sobre pano limpo.

Molho à bolonhesa

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos, adicione o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe por 10 minutos até dourar bem. Adicione o extrato de tomate, o tomate pelado batido, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo de vez em quando, até encorpar.

Montagem

Em uma superfície limpa, coloque uma fatia de presunto e uma de muçarela sobre cada retângulo de massa. Espalhe uma camada fina de molho à bolonhesa. Enrole como um rocambole e corte em pedaços de 4 cm de largura. Disponha os rondellis em um refratário untado com azeite. Cubra com o restante do molho à bolonhesa e finalize com o parmesão ralado. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos até borbulhar e dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

