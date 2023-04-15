Como fazer o tradicional nhoque de batata com molho bolonhesa

O nhoque é um queridinho quando o assunto é comida italiana. Quem não abre mão de um bom prato com massa, geralmente tem um carinho especial pela iguaria, cuja receita tradicional, com batata, você confere abaixo.
Antes de seguirmos para as instruções de preparo do nhoque de batata com molho bolonhesa, aqui vão algumas curiosidades sobre o alimento.
Uma delas diz respeito ao nome - em português, nhoque. Gnocchi, plural de gnocco, é uma palavra em italiano que vem do termo nocchio, que significa “nó na madeira”.
Sobre a origem da massa, diz-se que surgiu no Oriente Médio e foi introduzida na Europa pelas legiões romanas durante a expansão do Império Romano.
A Sardenha, uma ilha no largo da costa da Itália, é considerada o lar do nhoque semelhante ao do tempo dos romanos: um mingau misturado com ovos, formando uma massa. A batata começou a ser usada na receita no século XVI, também pelos italianos.
NHOQUE DE BATATA COM MOLHO BOLONHESA
INGREDIENTES:
- 700g de batatas-bolinhas descascadas e cozidas no vapor
- 1 ovo
- 200g de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 pitada de sal
- Fios de azeite extravirgem
- 1 dente de alho picado
- Meia cebola picada
- 200g de carne bovina moída
- 1 lata de tomates pelados em cubos
- 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
- Coloque as batatas em um bowl, tempere-as com sal e amasse bem.
- Adicione o ovo, a manteiga e a farinha e mexa até ficar homogêneo.
- Polvilhe farinha sobre a mesa e abra a massa com as mãos, fazendo rolinhos com a espessura de aproximadamente dois centímetros cada um. Corte-os em pedacinhos e reserve.
- Para o molho, aqueça em uma panela o azeite, coloque o alho e a cebola deixe dourar.
- Junte a carne moída e refogue até dourar.
- Acrescente o tomate, tempere com sal e deixe cozinhar por mais ou menos dez minutos.
- Coloque água para ferver em uma panela grande e adicione os nhoques aos poucos. Assim que eles começarem a subir, retire-os da panela e acrescente-os ao molho bolonhesa.
