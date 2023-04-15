Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Culinária básica

Como fazer o tradicional nhoque de batata com molho bolonhesa

Receita italiana está entre as favoritas dos apaixonados por massa. Seu preparo é simples e o resultado é um prato que conforta
Evelize Calmon

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 06:00

O nhoque é um queridinho quando o assunto é comida italiana. Quem não abre mão de um bom prato com massa, geralmente tem um carinho especial pela iguaria, cuja receita tradicional, com batata, você confere abaixo.
Antes de seguirmos para as instruções de preparo do nhoque de batata com molho bolonhesa, aqui vão algumas curiosidades sobre o alimento.
Uma delas diz respeito ao nome - em português, nhoque. Gnocchi, plural de gnocco, é uma palavra em italiano que vem do termo nocchio, que significa “nó na madeira”.
Sobre a origem da massa, diz-se que surgiu no Oriente Médio e foi introduzida na Europa pelas legiões romanas durante a expansão do Império Romano.
Nhoque de batata com molho bolonhesa
Nhoque de batata com molho bolonhesa: clássico e reconfortante Crédito: Renata/Divulgação
A Sardenha, uma ilha no largo da costa da Itália, é considerada o lar do nhoque semelhante ao do tempo dos romanos: um mingau misturado com ovos, formando uma massa. A batata começou a ser usada na receita no século XVI, também pelos italianos.

NHOQUE DE BATATA COM MOLHO BOLONHESA

INGREDIENTES:
  • 700g de batatas-bolinhas descascadas e cozidas no vapor
  • 1 ovo
  • 200g de farinha de trigo 
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • Fios de azeite extravirgem
  • 1 dente de alho picado
  • Meia cebola picada
  • 200g de carne bovina moída
  • 1 lata de tomates pelados em cubos
  • 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque as batatas em um bowl, tempere-as com sal e amasse bem. 
  2. Adicione o ovo, a manteiga e a farinha e mexa até ficar homogêneo. 
  3. Polvilhe farinha sobre a mesa e abra a massa com as mãos, fazendo rolinhos com a espessura de aproximadamente dois centímetros cada um. Corte-os em pedacinhos e reserve.
  4. Para o molho, aqueça em uma panela o azeite, coloque o alho e a cebola deixe dourar. 
  5. Junte a carne moída e refogue até dourar. 
  6. Acrescente o tomate, tempere com sal e deixe cozinhar por mais ou menos dez minutos.
  7. Coloque água para ferver em uma panela grande e adicione os nhoques aos poucos. Assim que eles começarem a subir, retire-os da panela e acrescente-os ao molho bolonhesa.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados