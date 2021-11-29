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Ritual traz sorte

Nhoque da Fortuna: aprenda versão recheada com provolone

A receita, finalizada com molho de tomate,  lascas de parmesão e folhas de manjericão, é uma dica para servir no dia 29 e atrair prosperidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 14:37

Nhoque de batata recheado com provolone e ao molho de tomate
Nhoque da Fortuna: ritual é feito sempre no dia 29 Crédito: Tirolez/Divulgação
Para os supersticiosos, o dia 29 do mês é a deixa para uma simpatia que pode trazer fartura, o Nhoque da Fortuna. Conhece o ritual? Basta colocar uma moeda ou cédula de qualquer valor embaixo do prato do nhoque e comer, de pé, as primeiras sete unidades da massa, enquanto mentaliza um pedido de prosperidade.
A tradição é de origem italiana, e começou no século IV, quando o santo católico São Pantaleão caminhava maltrapilho e faminto por um vilarejo. Ao parar em frente a uma casa humilde, em busca de alimento, o andarilho foi acolhido pela família residente no local. Mesmo com pouca comida, os moradores dividiram o que tinham.

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Na refeição, foram servidos sete pedaços de nhoque para cada um. Quando o santo foi embora, o patriarca percebeu que havia diversas notas de dinheiro embaixo dos pratos. Assim, surgiu a lenda de que comer nhoque no dia 29 atrai sorte e prosperidade. Quer aproveitar a data com uma receita diferente? Confira a seguir. 

NHOQUE DE BATATA RECHEADO COM PROVOLONE

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 500g de batata
  • Sal a gosto
  • 2 gemas
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • Noz-moscada
  • 2 xícaras (chá) de queijo provolone cortado em cubos
  • Para o molho de tomate:
  • 2 latas de tomate pelado
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
  • 1 xícara (chá) de lascas de queijo parmesão 
  • Manjericão a gosto para decorar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe as batatas inteiras e com a casca em água fervente e abundante com sal.
  2. Em seguida, escorra e descasque as batatas.
  3. Passe no amassador de batata, junte as gemas, a farinha de trigo, a noz-moscada e acerte o sal. Essa massa tem que ficar fácil de manusear. Se necessário, coloque mais farinha de trigo.
  4. Para o molho, coloque o conteúdo das latas de tomate pelado em uma panela com a manteiga. 
  5. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
  6. Com a massa de batata, modele bolinhos e recheie-os com queijo provolone.
  7. Cozinhe os nhoques em uma panela com água salgada, fervente e abundante.
  8. Quando os nhoques começarem a subir, retire-os da água e coloque-os nos pratos.
  9. Cubra-os com o molho de tomate quente e finalize com as lascas de parmesão e as folhas de manjericão por cima.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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