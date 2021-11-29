Nhoque da Fortuna: aprenda versão recheada com provolone

Nhoque da Fortuna: ritual é feito sempre no dia 29 Crédito: Tirolez/Divulgação

Para os supersticiosos, o dia 29 do mês é a deixa para uma simpatia que pode trazer fartura, o Nhoque da Fortuna. Conhece o ritual? Basta colocar uma moeda ou cédula de qualquer valor embaixo do prato do nhoque e comer, de pé, as primeiras sete unidades da massa, enquanto mentaliza um pedido de prosperidade.

A tradição é de origem italiana, e começou no século IV, quando o santo católico São Pantaleão caminhava maltrapilho e faminto por um vilarejo. Ao parar em frente a uma casa humilde, em busca de alimento, o andarilho foi acolhido pela família residente no local. Mesmo com pouca comida, os moradores dividiram o que tinham.

Na refeição, foram servidos sete pedaços de nhoque para cada um. Quando o santo foi embora, o patriarca percebeu que havia diversas notas de dinheiro embaixo dos pratos. Assim, surgiu a lenda de que comer nhoque no dia 29 atrai sorte e prosperidade. Quer aproveitar a data com uma receita diferente? Confira a seguir.

NHOQUE DE BATATA RECHEADO COM PROVOLONE

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

500g de batata



Sal a gosto



2 gemas



2 xícaras (chá) de farinha de trigo



Noz-moscada



2 xícaras (chá) de queijo provolone cortado em cubos



Para o molho de tomate:

2 latas de tomate pelado



2 colheres (sopa) de manteiga sem sal



Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto



1 xícara (chá) de lascas de queijo parmesão



Manjericão a gosto para decorar

MODO DE PREPARO: Cozinhe as batatas inteiras e com a casca em água fervente e abundante com sal. Em seguida, escorra e descasque as batatas.

Passe no amassador de batata, junte as gemas, a farinha de trigo, a noz-moscada e acerte o sal. Essa massa tem que ficar fácil de manusear. Se necessário, coloque mais farinha de trigo.

Para o molho, coloque o conteúdo das latas de tomate pelado em uma panela com a manteiga. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Com a massa de batata, modele bolinhos e recheie-os com queijo provolone.

Cozinhe os nhoques em uma panela com água salgada, fervente e abundante.

Quando os nhoques começarem a subir, retire-os da água e coloque-os nos pratos.

Cubra-os com o molho de tomate quente e finalize com as lascas de parmesão e as folhas de manjericão por cima.

