Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De fettuccine a lasanha

5 receitas para o almoço com molho branco

Veja como preparar pratos deliciosos e práticos para o dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 18 de Março de 2025 às 13:37

Fettuccine com frango grelhado e molho branco Crédito: Metamore Studio | Shutterstock
O molho branco é um clássico da culinária, conhecido por sua cremosidade e sabor suave. Ele combina perfeitamente com diversos ingredientes, trazendo uma textura aveludada e um toque especial aos pratos. Seja em massas, vegetais ou carnes, esse molho versátil é uma excelente opção para transformar qualquer refeição em uma experiência mais sofisticada e saborosa.
Veja, a seguir, cinco receitas para o almoço com molho branco!

Fettuccine com frango grelhado e molho branco

Ingredientes:
Frango
  • 2 peitos de frango
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de manteiga
Molho
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 pitada de noz-moscada
Fettuccine
  • 250 g de fettuccine
  • Água para cozinhar
  • Sal a gosto
  • Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Frango
Em uma tigela, tempere os peitos de frango com o alho, sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio com o azeite. Grelhe os peitos de frango até ficarem bem dourados e cozidos por dentro. Adicione a manteiga nos últimos minutos para dar mais sabor. Retire do fogo e deixe descansar por alguns minutos antes de fatiar.
Fettuccine
Em uma panela grande, ferva bastante água com sal. Cozinhe o fettuccine até ficar al dente. Escorra a água e reserve.
Molho branco
Na mesma frigideira em que grelhou o frango, derreta a manteiga e refogue o alho picado até dourar levemente. Adicione o creme de leite e mexa bem. Adicione o queijo parmesão e continue mexendo até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada.
Montagem
Misture o fettuccine ao molho branco, garantindo que toda a massa fique bem envolvida. Sirva no prato e disponha as fatias de frango grelhado por cima. Finalize com salsinha picada.

Lasanha de frango com molho branco

Ingredientes:
Molho branco
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres se sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 400 g de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Montagem
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 200 g de muçarela fatiada
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 500 g de massa para lasanha
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Molho branco
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto para cozinhar a farinha. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Reserve.
Frango
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado e o tomate, mexendo bem. Adicione o molho de tomate e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por alguns minutos até ficar bem cremoso.
Montagem e finalização
Em um refratário, espalhe um pouco de molho branco no fundo. Faça uma camada de massa de lasanha, seguida por frango, molho branco e muçarela. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com molho branco e queijo parmesão ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos para gratinar. Deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida. 

Couve-flor ao molho branco

Ingredientes:
  • 1 couve-flor
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 200 g de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Água para cozinhar
  • Sal a gosto
Modo de preparo

Separe uma couve-flor em floretes e lave bem. Coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e cozinhe, em fogo médio, até a couve-flor ficar macia, mas ainda firme. Escorra e coloque em um refratário. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa bem por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. 
Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Despeje o molho branco sobre a couve-flor no refratário. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, até dourar. Sirva em seguida. 
Salmão ao molho branco com espinafre Crédito: Ratov Maxim | Shutterstock

Salmão ao molho branco com espinafre

Ingredientes:
Salmão
  • 2 filés de salmão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão
Molho branco
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Espinafre
  • 2 xícaras chá de espinafre
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
Salmão
Em uma tigela, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio-alto. Grelhe o salmão por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e cozinhar internamente. Retire do fogo e reserve.
Molho branco
Na mesma frigideira, derreta a manteiga em fogo baixo e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o creme de leite e mexa bem. Adicione o queijo parmesão ralado e continue mexendo até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. 
Espinafre
Em fogo médio, aqueça o azeite em outra frigideira e adicione o alho picado. Quando o alho dourar, adicione o espinafre e mexa por 1 a 2 minutos até murchar. Tempere com sal. Reserve. 
Montagem
Coloque o espinafre no centro do prato. Disponha o salmão grelhado por cima do espinafre. Regue com o molho branco e finalize com um fio de azeite e pimenta-do-reino moída.

Nhoque ao molho branco

Ingredientes:
Nhoque
  • 1 kg de batata
  • 1 gema de ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • Sal a gosto
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Molho branco
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 200 g de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • 100 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Nhoque
Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e cozinhe, em fogo médio, até ficar macia. Depois, descasque e amasse ainda quente. Em uma tigela, coloque o purê da batata, a gema, a manteiga e o sal, misturando bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, até obter uma massa macia e que desgrude das mãos. Enfarinhe uma superfície com farinha de trigo e modele os rolinhos de massa. Corte em pedaços pequenos. Encha uma panela com água, leve ao fogo médio para ferver e adicione um pouco de sal. Cozinhe os nhoques até subirem à superfície. Retire-os e reserve.
Molho branco
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite e o queijo parmesão ralado.
Montagem e finalização
Em um refratário, coloque os nhoques cozidos e o molho branco. Polvilhe mais queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar por 10 a 15 minutos. Sirva em seguida. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados