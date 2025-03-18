5 receitas para o almoço com molho branco

O molho branco é um clássico da culinária, conhecido por sua cremosidade e sabor suave. Ele combina perfeitamente com diversos ingredientes, trazendo uma textura aveludada e um toque especial aos pratos. Seja em massas, vegetais ou carnes, esse molho versátil é uma excelente opção para transformar qualquer refeição em uma experiência mais sofisticada e saborosa.
Veja, a seguir, cinco receitas para o almoço com molho branco!
Fettuccine com frango grelhado e molho branco
Ingredientes:
Frango
- 2 peitos de frango
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de manteiga
Molho
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 pitada de noz-moscada
Fettuccine
- 250 g de fettuccine
- Água para cozinhar
- Sal a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Frango
Em uma tigela, tempere os peitos de frango com o alho, sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio com o azeite. Grelhe os peitos de frango até ficarem bem dourados e cozidos por dentro. Adicione a manteiga nos últimos minutos para dar mais sabor. Retire do fogo e deixe descansar por alguns minutos antes de fatiar.
Fettuccine
Em uma panela grande, ferva bastante água com sal. Cozinhe o fettuccine até ficar al dente. Escorra a água e reserve.
Molho branco
Na mesma frigideira em que grelhou o frango, derreta a manteiga e refogue o alho picado até dourar levemente. Adicione o creme de leite e mexa bem. Adicione o queijo parmesão e continue mexendo até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada.
Montagem
Misture o fettuccine ao molho branco, garantindo que toda a massa fique bem envolvida. Sirva no prato e disponha as fatias de frango grelhado por cima. Finalize com salsinha picada.
Lasanha de frango com molho branco
Ingredientes:
Molho branco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres se sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite
- 400 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Montagem
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 200 g de muçarela fatiada
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 500 g de massa para lasanha
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Molho branco
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto para cozinhar a farinha. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Reserve.
Frango
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado e o tomate, mexendo bem. Adicione o molho de tomate e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por alguns minutos até ficar bem cremoso.
Montagem e finalização
Em um refratário, espalhe um pouco de molho branco no fundo. Faça uma camada de massa de lasanha, seguida por frango, molho branco e muçarela. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com molho branco e queijo parmesão ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos para gratinar. Deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.
Couve-flor ao molho branco
Ingredientes:
- 1 couve-flor
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite
- 200 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Água para cozinhar
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Modo de preparo
Separe uma couve-flor em floretes e lave bem. Coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e cozinhe, em fogo médio, até a couve-flor ficar macia, mas ainda firme. Escorra e coloque em um refratário. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa bem por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos.
Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Despeje o molho branco sobre a couve-flor no refratário. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, até dourar. Sirva em seguida.
Salmão ao molho branco com espinafre
Ingredientes:
Salmão
- 2 filés de salmão
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Molho branco
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 dente de alho picado
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Espinafre
- 2 xícaras chá de espinafre
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Salmão
Em uma tigela, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio-alto. Grelhe o salmão por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e cozinhar internamente. Retire do fogo e reserve.
Molho branco
Na mesma frigideira, derreta a manteiga em fogo baixo e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o creme de leite e mexa bem. Adicione o queijo parmesão ralado e continue mexendo até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.
Espinafre
Em fogo médio, aqueça o azeite em outra frigideira e adicione o alho picado. Quando o alho dourar, adicione o espinafre e mexa por 1 a 2 minutos até murchar. Tempere com sal. Reserve.
Montagem
Coloque o espinafre no centro do prato. Disponha o salmão grelhado por cima do espinafre. Regue com o molho branco e finalize com um fio de azeite e pimenta-do-reino moída.
Nhoque ao molho branco
Ingredientes:
Nhoque
- 1 kg de batata
- 1 gema de ovo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Sal a gosto
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Molho branco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite
- 200 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- 100 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Nhoque
Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e cozinhe, em fogo médio, até ficar macia. Depois, descasque e amasse ainda quente. Em uma tigela, coloque o purê da batata, a gema, a manteiga e o sal, misturando bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, até obter uma massa macia e que desgrude das mãos. Enfarinhe uma superfície com farinha de trigo e modele os rolinhos de massa. Corte em pedaços pequenos. Encha uma panela com água, leve ao fogo médio para ferver e adicione um pouco de sal. Cozinhe os nhoques até subirem à superfície. Retire-os e reserve.
Molho branco
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite e o queijo parmesão ralado.
Montagem e finalização
Em um refratário, coloque os nhoques cozidos e o molho branco. Polvilhe mais queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar por 10 a 15 minutos. Sirva em seguida.