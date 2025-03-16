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Comida leve

Molhos para salada: veja dicas fáceis e gostosas para o dia a dia

Nutricionista Luana Godinho sugere combinações simples para dar um toque especial às receitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Março de 2025 às 19:00

Molhos para salada: veja dicas fáceis e gostosas para o dia a dia
Molhos podem tornar as saladas saborosas e interessantes Crédito: Freepik
Em meio à onda de calor, é fundamental optar por refeições mais leves, e uma das estratégias é incluir mais saladas frescas no cardápio. Mas, como fazer para deixar as folhosas saborosas e interessantes? A resposta quase sempre está no molho, que tem o poder de transformar uma combinação simples em algo delicioso. 
"Molhos feitos em casa podem ser saborosos, leves e nutritivos, além de permitirem que você controle os ingredientes, sem aditivos ou conservantes", explica a nutricionista Luana Godinho, que sugere baixo alguns molhos simples e incríveis para você diversificar suas preparações.
Mas lembre-se de colocar molho demais. “Equilíbrio é tudo, e o molho é para dar um toque de sabor e não roubar o gosto da salada. Todo molho tem calorias extras, por isso é importante não exagerar”, pondera Luana. Confira então as dicas e uma receita completa.

Mostarda e mel

A mistura de mostarda e mel é uma combinação doce e picante que transforma qualquer salada. A mostarda traz um toque de acidez, enquanto o mel suaviza com sua doçura, criando um molho equilibrado e saboroso.

Azeite e limão

Mistura simples, mas poderosa! O azeite de oliva extravirgem combinado com o suco de limão fresco é uma opção clássica e refrescante. Essa mistura leve é ideal para saladas de folhas verdes, pois equilibra os sabores sem sobrecarregá-las.

Iogurte e ervas

O molho à base de iogurte natural é uma excelente opção para quem busca algo cremoso e refrescante. Misturado com ervas frescas, como salsinha, manjericão ou cebolinha, ele traz frescor e leveza à sua salada.

Vinagre balsâmico e azeite

O vinagre balsâmico é conhecido por seu sabor adocicado e intenso, enquanto o azeite de oliva adiciona suavidade e riqueza à receita. Juntos, eles criam um molho sofisticado, ideal para saladas com ingredientes amargos, como rúcula e agrião.

Abacate e limão

O abacate é uma opção cremosa e rica em gorduras saudáveis, enquanto o suco de limão dá um toque de frescor e acidez. Esse molho é perfeito para quem busca algo mais denso e nutritivo, sem abrir mão do sabor.

Molho cremoso de abacate e iogurte

Ingredientes:
  • 1 abacate maduro
  • 1 pote de iogurte natural desnatado
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher (chá) de azeite de oliva
  • Sal e pimenta a gosto
  • Ervas frescas a gosto (manjericão, salsinha ou cebolinha)
Modo de preparo:
  1. Bata o abacate no liquidificador ou com um garfo até obter um purê cremoso.
  2. Misture o iogurte, o suco de limão, o azeite de oliva e o alho picado até formar uma mistura homogênea.
  3. Adicione as ervas frescas de sua preferência e tempere com sal e pimenta a gosto.
  4. Sirva sobre sua salada favorita e aproveite a cremosidade e o frescor desse molho delicioso.
Com informações da assessoria de imprensa dos supermercados Mundial. 

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