Como fazer salada de pepino viral do Tiktok com penne e raspas de limão

Hit na internet em 2024, a famosa salada de pepino do TikTok é uma opção superprática para servir em plena temporada de calor. Feita com minipenne, ela traz o frescor do pepino e do limão, combinados à praticidade do atum enlatado. O resultado é um prato nutritivo e suave para os dias quentes.
Fácil de preparar e cheia de personalidade, a da salada de pepino com minipenne, atum e raspas de limão é a dica do HZ para suas refeições do dia o dia. Confira ingredientes e modo de preparo abaixo (o rendimento é de seis porções).
Salada de pepino do TikTok com minipenne, atum e limão
Ingredientes:
- 500g de minipenne grano duro
- 2 pepinos
- 2 cebolas roxas pequenas
- 300g de tomate cereja
- 250g de atum em lata
- 200g de cream cheese
- 1 limão siciliano (sumo + raspas)
- 1 colher de chá de hondashi
- Azeite extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino preta a gosto
Modo de preparo:
- Corte o pepino e a cebola roxa em fatias bem finas.
- Corte os tomatinhos ao meio.
- Em um recipiente, coloque o cream cheese, o pepino, o tomate, a cebola, o atum, o hondashi e o sumo do limão. Misture tudo e reserve.
- Em uma panela com bastante água salgada, cozinhe o minipenne por seis minutos.
- Quando a massa estiver al dente, escorra e junte aos ingredientes já preparados. Misture delicadamente e acerte o sal e a pimenta-do-reino a gosto.
- Sirva em um prato bem bonito e finalize com as raspas de limão siciliano.
Fonte: Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.