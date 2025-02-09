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Sirva gelada

Como fazer salada de pepino viral do Tiktok com penne e raspas de limão

Receita que bombou na rede social ganhou várias versões, e uma delas é a dica do HZ para você se refrescar nos dias quentes
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 08:00

Salada de pepino com minipenne, atum e limão
Salada de pepino viralizou no TikTok em 2024  Crédito: Barilla
Hit na internet em 2024, a famosa salada de pepino do TikTok é uma opção superprática para servir em plena temporada de calor. Feita com minipenne, ela traz o frescor do pepino e do limão, combinados à praticidade do atum enlatado. O resultado é um prato nutritivo e suave para os dias quentes.
Fácil de preparar e cheia de personalidade, a da salada de pepino com minipenne, atum e raspas de limão é a dica do HZ para suas refeições do dia o dia. Confira ingredientes e modo de preparo abaixo (o rendimento é de seis porções).   

Salada de pepino do TikTok com minipenne, atum e limão

Ingredientes:
  • 500g de minipenne grano duro 
  • 2 pepinos
  • 2 cebolas roxas pequenas
  • 300g de tomate cereja
  • 250g de atum em lata
  • 200g de cream cheese
  • 1 limão siciliano (sumo + raspas)
  • 1 colher de chá de hondashi
  • Azeite extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino preta a gosto

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Modo de preparo:
  1. Corte o pepino e a cebola roxa em fatias bem finas.
  2. Corte os tomatinhos ao meio.
  3. Em um recipiente, coloque o cream cheese, o pepino, o tomate, a cebola, o atum, o hondashi e o sumo do limão. Misture tudo e reserve.
  4. Em uma panela com bastante água salgada, cozinhe o minipenne por seis minutos.
  5. Quando a massa estiver al dente, escorra e junte aos ingredientes já preparados. Misture delicadamente e acerte o sal e a pimenta-do-reino a gosto.
  6. Sirva em um prato bem bonito e finalize com as raspas de limão siciliano.
Fonte: Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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