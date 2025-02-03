O iogurte natural é um ingrediente versátil e nutritivo que pode ser incorporado em diversas preparações práticas e saudáveis. Rico em proteínas, cálcio e probióticos, ele contribui para a saúde digestiva e fortalece o sistema imunológico. Além disso, sua textura cremosa e sabor suave combinam com pratos doces e salgados, proporcionando leveza e frescor às preparações.
Abaixo, confira 5 receitas práticas e saudáveis com iogurte natural!
Salada de macarrão com iogurte e atum
Ingredientes:
- 250 g de macarrão integral tipo penne
- 370 g de iogurte natural
- 360 g de atum ao natural escorrido
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1 talo de aipo picado
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Rodelas de limão para decorar
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture o iogurte, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o atum, a ervilha, a cebola-roxa e o aipo ao molho e misture bem. Adicione o macarrão frio e mexa delicadamente para envolver todos os ingredientes. Leve a geladeira por 30 minutos. Decore com rodelas de limão e sirva em seguida.
Panqueca de iogurte natural
Ingredientes:
- 170 g de iogurte natural
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 colher de chá de mel
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture bem o iogurte e o ovo. Adicione a aveia, o fermento, o mel e a essência de baunilha. Mexa até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um fio de azeite. Despeje pequenas porções da massa na frigideira, formando panquecas. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourar. Sirva com frutas.
Frango ao molho de iogurte
Ingredientes:
- 2 peitos de frango cortados em cubos
- 340 g de iogurte natural
- Suco de 1/2 limão
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de coentro picado
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o frango com alho, sal, pimenta-do-reino, cúrcuma, páprica e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e doure o frango até ficar bem cozido. Reserve. Na mesma frigideira, adicione o iogurte e misture bem com os temperos que restaram. Cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Volte o frango para a frigideira, misture bem no molho e deixe cozinhar por mais 2 minutos. Finalize com coentro e sirva em seguida.
Bolo de iogurte natural
Ingredientes:
- 170 g de iogurte natural
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Adicione o iogurte e o óleo de coco, misturando bem. Acrescente a farinha de aveia e o amido de milho, mexendo até formar uma massa homogênea. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.
Dica: sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro.
Sorvete de iogurte com manga e pêssego
Ingredientes:
- 340 g de iogurte natural
- 1 xícara de chá de manga cortada em cubos
- 1 xícara de chá de pêssego cortado em cubos
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
No liquidificador ou processador de alimentos, coloque o iogurte, as frutas e o mel. Bata até que a mistura fique bem homogênea. Despeje a mistura em uma forma de vidro. Alise a superfície com uma espátula para garantir que o sorvete fique uniforme. Cubra com filme-plástico e leve ao congelador por 4 a 6 horas, ou até que o sorvete esteja completamente firme. Antes de servir, retire o sorvete do congelador e deixe amolecer por alguns minutos para facilitar o manuseio. Sirva em seguida.