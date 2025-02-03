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Dia a dia

5 receitas práticas e saudáveis com iogurte natural

Veja como preparar opções deliciosas com esse ingrediente versátil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Salada de macarrão com iogurte e atum (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Salada de macarrão com iogurte e atum Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock
O iogurte natural é um ingrediente versátil e nutritivo que pode ser incorporado em diversas preparações práticas e saudáveis. Rico em proteínas, cálcio e probióticos, ele contribui para a saúde digestiva e fortalece o sistema imunológico. Além disso, sua textura cremosa e sabor suave combinam com pratos doces e salgados, proporcionando leveza e frescor às preparações.
Abaixo, confira 5 receitas práticas e saudáveis com iogurte natural! 

Salada de macarrão com iogurte e atum

Ingredientes:
  • 250 g de macarrão integral tipo penne 
  • 370 g de iogurte natural
  • 360 g de atum ao natural escorrido
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 1 talo de aipo picado
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Rodelas de limão para decorar
  • Água para cozinhar
Modo de preparo: 
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture o iogurte, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o atum, a ervilha, a cebola-roxa e o aipo ao molho e misture bem. Adicione o macarrão frio e mexa delicadamente para envolver todos os ingredientes. Leve a geladeira por 30 minutos. Decore com rodelas de limão e sirva em seguida. 

Panqueca de iogurte natural

Ingredientes:
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture bem o iogurte e o ovo. Adicione a aveia, o fermento, o mel e a essência de baunilha. Mexa até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um fio de azeite. Despeje pequenas porções da massa na frigideira, formando panquecas. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourar. Sirva com frutas.

Frango ao molho de iogurte

Ingredientes:
  • 2 peitos de frango cortados em cubos
  • 340 g de iogurte natural
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de páprica defumada 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de coentro picado
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o frango com alho, sal, pimenta-do-reino, cúrcuma, páprica e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e doure o frango até ficar bem cozido. Reserve. Na mesma frigideira, adicione o iogurte e misture bem com os temperos que restaram. Cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Volte o frango para a frigideira, misture bem no molho e deixe cozinhar por mais 2 minutos. Finalize com coentro e sirva em seguida.
Bolo de iogurte (Imagem: asife | Shutterstock)
Bolo de iogurte Crédito: asife | Shutterstock

Bolo de iogurte natural

Ingredientes:
  • 170 g de iogurte natural
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Adicione o iogurte e o óleo de coco, misturando bem. Acrescente a farinha de aveia e o amido de milho, mexendo até formar uma massa homogênea. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida. 
Dica: sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro.

Sorvete de iogurte com manga e pêssego

Ingredientes:
  • 340 g de iogurte natural
  • 1 xícara de chá de manga cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de pêssego cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
No liquidificador ou processador de alimentos, coloque o iogurte, as frutas e o mel. Bata até que a mistura fique bem homogênea. Despeje a mistura em uma forma de vidro. Alise a superfície com uma espátula para garantir que o sorvete fique uniforme. Cubra com filme-plástico e leve ao congelador por 4 a 6 horas, ou até que o sorvete esteja completamente firme. Antes de servir, retire o sorvete do congelador e deixe amolecer por alguns minutos para facilitar o manuseio. Sirva em seguida. 

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