7 receitas fit para fazer no liquidificador

Muitas pessoas buscam seguir uma alimentação saudável e equilibrada, visando melhorar a saúde e o bem-estar do corpo. Nesse contexto, as receitas fit têm ganhado cada vez mais destaque, especialmente quando preparadas no liquidificador, pois oferecem opções saborosas e nutritivas, que não comprometem a dieta e são fáceis de fazer.
Por isso, a seguir, confira 7 receitas fit deliciosas para você fazer no liquidificador!
Flan de morango
Ingredientes:
- 600 g de morango cortado em rodela
- 4 colheres de sopa de adoçante
- 200 g de iogurte natural desnatado
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 3 folhas de gelatina vermelha
- 4 colheres de chá de gelatina em pó incolor sem sabor
- 5 colheres de sopa de água fria
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os morangos , o adoçante, o iogurte e o leite e bata até obter um creme homogêneo. Despeje metade do creme em um recipiente e leve à geladeira para gelar. Corte as folhas de gelatina em pedaços pequenos, coloque em uma panela e adicione a água fria. Leve ao fogo baixo até dissolver completamente, sem deixar ferver. Junte a mistura ao creme que ficou no liquidificador e bata por 1 minuto. Após, distribua o flan em formas individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 ovos
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Após, despeje a mistura em uma frigideira quente antiaderente e cozinhe, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.
Vitamina de abacate e banana
Ingredientes:
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- Polpa de 1/2 abacate
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a banana, o abacate, o leite de amêndoas e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Pudim com pasta de amendoim
Ingredientes:
- 2 ovos
- 8 colheres de sopa de leite em pó
- 100 ml de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Pasta de amendoim a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Finalize com a pasta de amendoim e sirva em seguida.
Bolo de banana integral
Ingredientes:
- 3 bananas descascada e cortada em rodelas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo integral, o fermento químico, a canela em pó e o sal e bata novamente para incorporar. Após, transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Torta de frango integral
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
- Azeite para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por mais 5 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, a aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura homogênea. Junte o fermento químico e bata novamente para incorporar. Despeje metade da mistura em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral. Adicione o frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Creme de cogumelo
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá cogumelo Paris fatiado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 1/2 colher de sopa de azeite
- 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- 1 xícara de chá de creme de ricota
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os cogumelos, a cebola e o alho e doure. Acrescente o caldo de carne e os temperos e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e espere esfriar. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.