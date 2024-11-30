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7 receitas fit para fazer no liquidificador

Aprenda a preparar pratos doces e salgados deliciosos para manter a dieta em dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 07:43

Flan de morango (Imagem: Anastasia_Panait | Shutterstock)
Flan de morango Crédito: Anastasia_Panait | Shutterstock
Muitas pessoas buscam seguir uma alimentação saudável e equilibrada, visando melhorar a saúde e o bem-estar do corpo. Nesse contexto, as receitas fit têm ganhado cada vez mais destaque, especialmente quando preparadas no liquidificador, pois oferecem opções saborosas e nutritivas, que não comprometem a dieta e são fáceis de fazer.
Por isso, a seguir, confira 7 receitas fit deliciosas para você fazer no liquidificador!

Flan de morango

Ingredientes:

  • 600 g de morango cortado em rodela
  • 4 colheres de sopa de adoçante
  • 200 g de iogurte natural desnatado
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 3 folhas de gelatina vermelha
  • 4 colheres de chá de gelatina em pó incolor sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água fria

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os  morangos , o adoçante, o iogurte e o leite e bata até obter um creme homogêneo. Despeje metade do creme em um recipiente e leve à geladeira para gelar. Corte as folhas de gelatina em pedaços pequenos, coloque em uma panela e adicione a água fria. Leve ao fogo baixo até dissolver completamente, sem deixar ferver. Junte a mistura ao creme que ficou no liquidificador e bata por 1 minuto. Após, distribua o flan em formas individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida. 

Panqueca de aveia

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Após, despeje a mistura em uma frigideira quente antiaderente e cozinhe, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

Vitamina de abacate e banana

Ingredientes:

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • Polpa de 1/2 abacate
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o abacate, o leite de amêndoas e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Pudim com pasta de amendoim

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 8 colheres de sopa de leite em pó
  • 100 ml de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Pasta de amendoim a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Finalize com a pasta de amendoim e sirva em seguida.
Bolo de banana (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
Bolo de banana Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock

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7 receitas de bolo de liquidificador para fazer em poucos minutos

Bolo de banana integral

Ingredientes:

  • 3 bananas descascada e cortada em rodelas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo integral, o fermento químico, a canela em pó e o sal e bata novamente para incorporar. Após, transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango integral

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para decorar
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por mais 5 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, a aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura homogênea. Junte o fermento químico e bata novamente para incorporar. Despeje metade da mistura em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral. Adicione o frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Creme de cogumelo

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá cogumelo Paris fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 1/2 colher de sopa de azeite
  • 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne
  • 1 xícara de chá de creme de ricota
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os cogumelos, a cebola e o alho e doure. Acrescente o caldo de carne e os temperos e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e espere esfriar. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

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