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7 receitas de bolo de liquidificador para fazer em poucos minutos

Aprenda a preparar opções saborosas, fofinhas e práticas para o seu dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 16:44

Bolo de laranja (Imagem: Adriana Machado | Shutterstock)
Bolo de laranja Crédito: Imagem: Adriana Machado | Shutterstock
Os bolos são uma excelente pedida durante o café da manhã ou lanche da tarde. Simples e práticos de fazer – usando principalmente o liquidificador –, eles são versáteis e podem ser preparados com diferentes tipos de ingredientes para variar o sabor. E o melhor tudo: harmonizam bem com vários tipos de bebidas, como chá, café e até suco, o que facilita a composição de cardápios.
Por isso, confira 7 receitas de bolo de liquidificador para você preparar!

Bolo de laranja

Ingredientes:

  • 1 laranja descascada, cortada em pedaços e sem sementes
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar 
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar 
  • Açúcar de confeiteiro para decorar

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Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a laranja, os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e bata para incorporar. Por último, junte o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida polvilhado com açúcar de confeiteiro.

Bolo de leite condensado

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 250 ml de leite
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a manteiga, o açúcar, a farinha de trigo e o sal e bata novamente para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida. 
Bolo de fubá cremoso (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)
Bolo de fubá cremoso Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Bolo de fubá cremoso

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de fubá
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 3 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a manteiga, o leite, os ovos, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo e o queijo parmesão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Bolo de baunilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de óleo
  • 200 ml de leite morno
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o óleo, o leite, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o açúcar e a farinha de trigo e, com a ajuda de uma colher, mexa. Despeje a mistura no liquidificador e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Bolo de castanha-do-pará

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1/3 de xícara de chá de leite de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 pitada de sal
  • 1/2 xícara de chá de polvilho doce
  • 3/4 de xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o leite de aveia e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar, a castanha-do-pará, a farinha de arroz, o sal, o polvilho doce e a farinha de aveia e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de arroz. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Bolo de maçã com canela (Imagem: istetiana | Shutterstock)
Bolo de maçã com canela Crédito: Imagem: istetiana | Shutterstock

Bolo de maçã com canela

Ingredientes:

  • 3 maçãs descascadas e sem sementes (reserve as cascas)
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as maçãs, o açúcar e a canela e bata até triturar bem a fruta. Adicione as cascas das maçãs, o óleo, o açúcar e os ovos e bata para incorporar. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/3 de xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o óleo, os ovos e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

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