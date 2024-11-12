5 receitas proteicas para fazer no liquidificador

A proteína é fundamental para a manutenção e o desenvolvimento dos músculos, o que é especialmente útil para quem pratica atividades físicas, pois ajuda na recuperação muscular e na construção de massa magra.
Além disso, promove saciedade, auxiliando no controle do apetite e facilitando a manutenção do peso saudável. Com o liquidificador, é possível preparar de maneira rápida e fácil diversas receitas proteicas para inserir no dia a dia. Veja a seguir!
Pasta de feijão-de-corda
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de feijão-de-corda cozido e escorrido
- 1 dente de alho
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o feijão-de-corda, o alho, o suco de limão e o azeite de oliva. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Creme de lentilha e cenoura
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1 cenoura descascada e picada
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Reserve. No liquidificador, coloque a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes. Bata até ficar homogêneo. Acrescente o refogado de cebola e alho e bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Ajuste a quantidade de caldo se preferir o creme mais ou menos espesso. Transfira o creme para a panela e aqueça em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando estiver quente, desligue o fogo e sirva com a salsinha.
Bolinho de atum e aveia
Ingredientes:
- 170 g de atum sólido ao natural
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1/4 de cebola picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Distribua a massa em forminhas para cupcake untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15-20 minutos. Sirva em seguida.
Pudim de chia com whey protein
Ingredientes:
- 1 xícara de leite chá de leite de amêndoas
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 3 colheres de sopa de sementes de chia
- Mel a gosto
- Morango para decorar
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o whey protein e o mel. Bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para as tigelas individuais. Adicione as sementes de chia e mexa bem para distribuí-las uniformemente. Deixe na geladeira de 3 a 4 horas. Mexa uma ou duas vezes nas primeiras horas para garantir que a chia se distribua bem e não se acumule no fundo. Após o tempo de geladeira, decore com morango e sirva em seguida.
Smoothie verde
Ingredientes:
- 1 banana congelada cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de espinafre fresco
- 1 colher de sopa de proteína de ervilha
- 200 ml de leite de amêndoas
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.