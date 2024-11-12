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5 receitas proteicas para fazer no liquidificador

Veja como preparar opções saudáveis e nutritivas para o dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 13:44

Pasta de feijão-de-corda (Imagem: Lapina Maria | Shutterstock)
Pasta de feijão-de-corda  Crédito: Lapina Maria | Shutterstock
A proteína é fundamental para a manutenção e o desenvolvimento dos músculos, o que é especialmente útil para quem pratica atividades físicas, pois ajuda na recuperação muscular e na construção de massa magra.
Além disso, promove saciedade, auxiliando no controle do apetite e facilitando a manutenção do peso saudável. Com o liquidificador, é possível preparar de maneira rápida e fácil diversas receitas proteicas para inserir no dia a dia. Veja a seguir!

Pasta de feijão-de-corda

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de feijão-de-corda cozido e escorrido
  • 1 dente de alho
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o feijão-de-corda, o alho, o suco de limão e o azeite de oliva. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Creme de lentilha e cenoura

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Reserve. No liquidificador, coloque a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes. Bata até ficar homogêneo. Acrescente o refogado de cebola e alho e bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Ajuste a quantidade de caldo se preferir o creme mais ou menos espesso. Transfira o creme para a panela e aqueça em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando estiver quente, desligue o fogo e sirva com a salsinha.

Bolinho de atum e aveia

Ingredientes:

  • 170 g de atum sólido ao natural
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1/4 de cebola picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Distribua a massa em forminhas para cupcake untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15-20 minutos. Sirva em seguida.
Pudim de chia com whey protein (Imagem: p_saranya | Shutterstock)
Pudim de chia com whey protein  Crédito: p_saranya | Shutterstock

Pudim de chia com whey protein

Ingredientes:

  • 1 xícara de leite chá de leite de amêndoas
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 3 colheres de sopa de sementes de chia
  • Mel a gosto
  • Morango para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o whey protein e o mel. Bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para as tigelas individuais. Adicione as sementes de chia e mexa bem para distribuí-las uniformemente. Deixe na geladeira de 3 a 4 horas. Mexa uma ou duas vezes nas primeiras horas para garantir que a chia se distribua bem e não se acumule no fundo. Após o tempo de geladeira, decore com morango e sirva em seguida.

Smoothie verde

Ingredientes:

  • 1 banana congelada cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de espinafre fresco
  • 1 colher de sopa de proteína de ervilha
  • 200 ml de leite de amêndoas
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

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