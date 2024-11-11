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De taco a guacamole

6 receitas de comida mexicana para fazer em casa

Aprenda a preparar pratos típicos para saborear com a família e os amigos
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 19:44

Burrito de carne (Imagem: Chan2545 | Shutterstock)
Burrito de carne  Crédito: Chan2545 | Shutterstock
O México é um país rico em cultura, belezas naturais e tradições. Conhecido por suas iguarias variadas e picantes, foi o primeiro país a ter a gastronomia reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco.
Não é à toa que a culinária mexicana rompeu fronteiras e conquistou paladares ao redor do mundo.Para você conhecer melhor o sabor desse país, selecionamos algumas receitas mexicanas fáceis de preparar em casa. Confira!

Burrito de carne

Ingredientes:

  • 4 tortilhas de trigo
  • 300 g de carne moída
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e picada
  •  3 cogumelos Paris picados
  •  100 g de queijo muçarela ralado
  • 1 folha de louro
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de molho de pimenta
  • 1/3 xícara de chá de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a folha de louro e refogue por 3 minutos. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Junte o cogumelo e cozinhe por 2 minutos. Quando os ingredientes estiverem dourados, coloque a carne moída e mexa para desfazer os pedaços. Tempere com pimenta-do-reino e sal. Cozinhe até a carne perder a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate e o molho de pimenta e cozinhe até o molho reduzir. Desligue o fogo e reserve. Coloque as tortilhas em uma frigideira e doure-as dos dois lados. 
Com a ajuda de uma colher, coloque a carne no centro da tortilha, polvilhe com queijo ralado e dobre as laterais da tortilha para o centro.Depois, dobre uma das extremidades da massa até o centro e enrole por completo. Sirva em seguida.

Guacamole

Ingredientes:

  • Polpa de 2 abacates
  • 1/4 de xícara de chá de suco de limão
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de tomate sem sementes e picado
  • 1/2 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 maço de coentro picado

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a polpa dos abacates e, com a ajuda de um garfo, amasse grosseiramente. Após, regue com suco de limão e acrescente a cebola, o tomate e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o coentro, misture e leve à geladeira. Sirva em seguida.

Pozole

Ingredientes:

  • 500 g de carne de porco cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de milho-verde
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 folhas de louro
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a carne de porco, o milho-verde, a cebola, o alho, a folha de louro, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e cubra com água. Leve ao fogo médio para ferver. Depois, reduza o fogo e cozinhe por mais 2 horas. Desligue o fogo e remova a folha de louro. Sirva acompanhado com repolho picado, rabanete fatiado ou coentro picado.
Taco mexicano (Imagem: Natalia Klenova | Shutterstock)
Taco mexicano  Crédito: Natalia Klenova | Shutterstock

Taco mexicano

Ingredientes:

Massa
  • 300 g de farinha de milho em flocos
  • 2 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de margarina
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 2 colheres de café de sal
  • Gordura de porco para untar
Recheio
  • 250 g de carne moída
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de água
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Milho-verde, salsa picada, sal e pimenta vermelha a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque a água e dissolva a farinha de milho. Acrescente o restante dos ingredientes e amasse até obter uma massa lisa e consistente. Após, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em formato de discos. Coloque os discos em uma forma untada com a gordura de porco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve. 
Recheio
Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída, o pimentão, a cebola, o alho, o sal e a pimenta e refogue até a carne ficar bem sequinha. Acrescente o molho de tomate e o tomate e misture. Junte a água e cozinhe até secar. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Coloque o recheio na massa e sirva em seguida com a salsa.

Chilli mexicano simples

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 folha de louro
  • 300 g de carne moída
  • 2 xícaras de chá de purê de tomate
  • 1 colher de café de cominho
  • 2 xícaras de chá de feijão cozido e escorrido
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • Molho de pimenta a gosto
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado 

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o orégano, a folha de louro e a carne moída e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Junte o purê de tomate , o cominho e cozinhe até engrossar. Junte o feijão e a salsa picada e ferva por 10 minutos. Por último, coloque o molho de pimenta e mexa. Coloque o chilli em um recipiente fundo, polvilhe com queijo ralado e sirva.

Elote

Ingredientes:

  • 2 espigas de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 100 g de queijo feta ralado
  • 2 colheres de sopa de pimenta chilli em pó
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Preaqueça a air fryer a 160ºC e disponha as espigas de milho-verde no cesto dela. Asse por 8 minutos e passe a manteiga sobre as espigas. Asse por mais 5 minutos e retire da air fryer. Pincele as espigas com a maionese e polvilhe com o queijo feta e a pimenta chilli. Finalize regando com o suco de limão e sirva em seguida.

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