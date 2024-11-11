6 receitas de comida mexicana para fazer em casa

Burrito de carne Crédito: Chan2545 | Shutterstock

O México é um país rico em cultura, belezas naturais e tradições. Conhecido por suas iguarias variadas e picantes, foi o primeiro país a ter a gastronomia reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco.

Não é à toa que a culinária mexicana rompeu fronteiras e conquistou paladares ao redor do mundo.Para você conhecer melhor o sabor desse país, selecionamos algumas receitas mexicanas fáceis de preparar em casa. Confira!

Burrito de carne

Ingredientes:

4 tortilhas de trigo

300 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e picada

3 cogumelos Paris picados

100 g de queijo muçarela ralado

1 folha de louro

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de molho de pimenta

1/3 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a folha de louro e refogue por 3 minutos. Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos. Junte o cogumelo e cozinhe por 2 minutos. Quando os ingredientes estiverem dourados, coloque a carne moída e mexa para desfazer os pedaços. Tempere com pimenta-do-reino e sal. Cozinhe até a carne perder a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate e o molho de pimenta e cozinhe até o molho reduzir. Desligue o fogo e reserve. Coloque as tortilhas em uma frigideira e doure-as dos dois lados.

Com a ajuda de uma colher, coloque a carne no centro da tortilha, polvilhe com queijo ralado e dobre as laterais da tortilha para o centro.Depois, dobre uma das extremidades da massa até o centro e enrole por completo. Sirva em seguida.

Guacamole

Ingredientes:

Polpa de 2 abacates

1/4 de xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de tomate sem sementes e picado

1/2 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 maço de coentro picado

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a polpa dos abacates e, com a ajuda de um garfo, amasse grosseiramente. Após, regue com suco de limão e acrescente a cebola, o tomate e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o coentro, misture e leve à geladeira. Sirva em seguida.

Pozole

Ingredientes:

500 g de carne de porco cortada em cubos

2 xícaras de chá de milho-verde

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 folhas de louro

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a carne de porco, o milho-verde, a cebola, o alho, a folha de louro, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e cubra com água. Leve ao fogo médio para ferver. Depois, reduza o fogo e cozinhe por mais 2 horas. Desligue o fogo e remova a folha de louro. Sirva acompanhado com repolho picado, rabanete fatiado ou coentro picado.

Taco mexicano Crédito: Natalia Klenova | Shutterstock

Taco mexicano

Ingredientes:

Massa

300 g de farinha de milho em flocos

2 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de margarina

2 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de café de sal

Gordura de porco para untar

Recheio

250 g de carne moída

1 colher de sopa de óleo

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de água

1 tomate sem sementes e picado

Milho-verde, salsa picada, sal e pimenta vermelha a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a água e dissolva a farinha de milho. Acrescente o restante dos ingredientes e amasse até obter uma massa lisa e consistente. Após, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em formato de discos. Coloque os discos em uma forma untada com a gordura de porco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída, o pimentão, a cebola, o alho, o sal e a pimenta e refogue até a carne ficar bem sequinha. Acrescente o molho de tomate e o tomate e misture. Junte a água e cozinhe até secar. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Coloque o recheio na massa e sirva em seguida com a salsa.

Chilli mexicano simples

Ingredientes:

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de orégano

1 folha de louro

300 g de carne moída

2 xícaras de chá de purê de tomate

1 colher de café de cominho

2 xícaras de chá de feijão cozido e escorrido

1 colher de sopa de salsa picada

Molho de pimenta a gosto

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o orégano, a folha de louro e a carne moída e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Junte o purê de tomate , o cominho e cozinhe até engrossar. Junte o feijão e a salsa picada e ferva por 10 minutos. Por último, coloque o molho de pimenta e mexa. Coloque o chilli em um recipiente fundo, polvilhe com queijo ralado e sirva.

Elote

Ingredientes:

2 espigas de milho-verde

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de maionese

100 g de queijo feta ralado

2 colheres de sopa de pimenta chilli em pó

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo: