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De lula a camarão

7 receitas com frutos do mar fáceis de fazer

Transforme o seu cardápio com estes preparos práticos e saborosos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 19:35

Salada com camarão (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)
Salada com camarão  Crédito: Elena Hramova | Shutterstock
Com a correria do dia a dia, encontrar preparações rápidas e saborosas é sempre um alívio. E quando falamos de frutos do mar, dá para fazer pratos incríveis sem precisar de muito tempo na cozinha. Por isso, confira 7 receitas práticas e deliciosas, perfeitas para uma refeição especial ou, até mesmo, para dar um toque diferente ao cardápio comum da semana!

Salada com camarão

Ingredientes:

  • Folhas de 1/2 maço de rúcula
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 250 g de camarão
  • 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará torrada e sem sal
  • 100 g de iogurte natural
  • 1 manga cortada em pedaços
  • 1/2 abacate cortado em pedaços
  • Suco de 1/2 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio e adicione o camarão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por 10 minutos. Depois, retire a tampa da frigideira e deixe o camarão fritar até atingir uma cor levemente dourada. Reserve. Em uma saladeira, misture as folhas de rúcula e de espinafre com o camarão, a manga, o abacate e a castanha-do-pará. Em um recipiente, misture o iogurte, 1 colher de sopa de azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva o molho sobre a salada.

Creme de milho-verde com camarão

Ingredientes:

Creme de milho
  • 2 xícaras de chá de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de leite integral
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Camarão
  • 500 g de camarão limpo e descascado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Salsinha picada para decorar

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata até obter um creme homogêneo. Se preferir um creme mais liso, passe a mistura por uma peneira para remover os resíduos de casca. Depois, em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até que ela fique translúcida, por cerca de 2-3 minutos. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto, tomando cuidado para não queimar.
Adicione o creme de milho-verde batido à panela. Misture bem e deixe cozinhar, mexendo ocasionalmente para evitar que grude no fundo da panela. Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 3-5 minutos até atingir a consistência desejada. Reserve o creme aquecido enquanto prepara o camarão.
Coloque os camarões limpos em uma tigela. Tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 10 minutos para realçar o sabor. Após, em uma frigideira grande, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio-alto. Quando a manteiga estiver derretida e a mistura bem quente, adicione os camarões em uma única camada. Cozinhe por aproximadamente 2-3 minutos de cada lado, até que fiquem rosados e levemente dourados. Evite cozinhar por muito tempo para não ficarem borrachudos. Despeje o creme de milho-verde em uma travessa, coloque os camarões sobre ele, distribuindo-os de maneira uniforme, e salpique salsinha picada por cima. Sirva em seguida.

Polvo tradicional

Ingredientes:

  • 1 kg de polvo
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e páprica doce a gosto
  • Água para ferver

Modo de preparo:

Lave o polvo em água corrente, coloque-o em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 40 minutos aproximadamente. Retire do fogo e deixe o polvo esfriar. Em seguida, retire as ventosas do polvo. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Adicione o suco de limão, a cebola, a salsinha e refogue. Adicione o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e misture. Acrescente o polvo ao refogado e cozinhe por 15 minutos. Sirva em seguida.

Casquinha de siri

Ingredientes:

  • 1/2 kg de carne de siri
  • 2 cebolas picadas
  • 2 tomatespicados
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 pimentão picado
  • 1/2 xícara de chá de vinagre
  • Pimenta-do-reino moída, cominho, cheiro-verde picado, sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Adicione as cebolas e refogue até dourar. Acrescente a pimenta-do-reino, o cominho, o alho e o vinagre e misture. Adicione o cheiro-verde, os tomates, o pimentão e misture. Refogue por 5 minutos. Coloque a carne de siri e ferva por 5 minutos. Depois, distribua a carne de siri em uma forma e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Lula à dorê (Imagem: Joshua Resnick | Shutterstock)
Lula à dorê  Crédito: Joshua Resnick | Shutterstock

Lula à dorê

Ingredientes:

  • 400 g de anéis de lula
  • Suco de 1 limão
  • 2 ovos
  • 1/2 colher de café de açafrão
  • 1/2 colher de café de tomilho desidratado
  • 1/2 colher de café de manjericão desidratado
  • 1/2 colher de café de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de trigo para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Lave os anéis de lula em água corrente. Depois, coloque-os em um recipiente e acrescente o suco de limão. Leve à geladeira por 10 minutos. Em um recipiente, misture os ovos, o açafrão, o tomilho, o manjericão, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Após, passe os anéis de lula nessa mistura e, depois, na farinha de trigo. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os anéis de lula até ficarem dourados. Coloque-os em um prato com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Linguine com camarão ao molho de limão e alho

Ingredientes:

  • 300 g de linguine
  • 250 g de camarão limpo
  • 3 dentes de alho picados
  • Suco e raspas de 1 limão-siciliano
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe o linguine em água salgada até ficar al dente . Reserve uma xícara da água do cozimento. Em uma frigideira, derreta a manteiga e refogue o alho até dourar levemente. Adicione os camarões, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até ficarem rosados. Junte o suco e as raspas de limão-siciliano e o creme de leite, misturando bem. Adicione a massa à frigideira e, se necessário, um pouco da água do cozimento para ajustar a consistência. Decore com salsinha e sirva imediatamente.

Caldeirada de mexilhões

Ingredientes:

  • 1 xícara de café de vinho Madeira
  • 1 xícara de café de azeite de oliva
  • 60 g de margarina
  • 2 kg de mexilhões
  • Salsa picada, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
  • Suco de 1 limão
  • 3 tomates cortados em pedaços
  • 2 cebolas cortadas em rodelas

Modo de preparo:

Limpe os mexilhões esfregando-os com uma escova. Em uma panela, coloque o azeite e a margarina e leve ao fogo médio. Acrescente as cebolas, a salsa, os tomates, o vinho da Madeira e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos. Depois, adicione os mexilhões. Quando os mexilhões abrirem, retire as conchas vazias e descarte-as. Regue a receita com o suco do limão. Sirva em seguida.

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