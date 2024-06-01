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Gastronomia

5 petiscos com frutos do mar para o final de semana

De lula a espetinho de polvo, confira como preparar receitas de aperitivos para saborear com os amigos e com a família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Junho de 2024 às 10:09

Imagem Edicase Brasil
Camarão empanado é uma ótima pedida para o fim de semana Crédito: from my point of view | Shutterstock
Existem muitas variedades de frutos do mar. Por isso, é possível preparar diversas receitas, que não apenas agradam ao paladar, mas também oferecem inúmeros benefícios à saúde, sendo uma excelente fonte de proteína magra, ômega 3 e outros nutrientes essenciais.
Embora muitos possam considerar a preparação de pratos com frutos do mar uma tarefa complicada, a verdade é que eles são incrivelmente versáteis e práticos de se cozinhar. Além disso, muitos podem ser facilmente transformados em aperitivos deliciosos. Sendo assim, separamos 5 receitas de petiscos para você preparar na sua casa.

CAMARÃO EMPANADO

Ingredientes

  • 400 g de camarões limpos
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • 6 colheres de sopa de farinha de rosca
  • Óleo para fritar
  • Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Em recipientes diferentes, coloque os ovos, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Em seguida, passe os camarões na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca. Encha uma panela com óleo, suficiente para cobrir os camarões, e leve ao fogo médio para aquecer. Frite até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

LULA À DORÊ

Ingredientes

  • 500 g de lula limpa e cortada em anéis
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 rodela de limão
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lula e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, despeje a farinha de trigo e tempere com uma pitada de sal. Reserve. Em uma frigideira alta, coloque o óleo e uma rodela de limão e leve ao fogo médio para aquecer. Passe os anéis de lula na farinha de trigo e disponha no óleo para fritar até dourar. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

ESPETINHO DE POLVO

Ingredientes

  • 2 kg de polvo limpo
  • 8 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 cebolas descascadas e cortadas ao meio
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • Sal, vinho branco e azeite a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque as cebolas e disponha o polvo, de modo que ele fique no meio delas. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e reserve o polvo e as cebolas. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os tomates, o sal, o vinho branco e o polvo e cozinhe até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Após, disponha o polvo sobre uma tábua e, com uma faca, corte-o em cubos, começando pelos tentáculos e finalizando com o tronco e a cabeça. Monte os espetinhos intercalando entre o polvo e as cebolas e grelhe em uma churrasqueira. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Que tal inovar no cardápio com casquinha de siri? Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock

CASQUINHA DE SIRI

Ingredientes

  • 500 g de carne de siri desfiada e limpa
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • Queijo parmesão ralado para gratinar

Modo de preparo

Em uma frigideira larga e funda, coloque os azeites e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne de siri e os tomates e refogue por 15 minutos. Acrescente o leite de coco e tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, recheie as casquinhas. Finalize polvilhando com queijo parmesão, coloque sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

BOLINHO DE BATATA COM CAMARÃO

Ingredientes

  • 150 g de farinha de trigo
  • 1 kg de batata descascada, cozida e amassada
  • 500 g de camarão limpo
  • Suco de 1/2 limão
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 100 g de flocos de milho sem açúcar
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • Sal, azeite e requeijão a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os camarões e o suco de limão e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os flocos de milho e a farinha de rosca e bata até obter uma farofa. Reserve. Em um recipiente, coloque as batatas, a manteiga e a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com o camarão e o requeijão e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante da massa e passe na farinha de rosca batida. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os bolinhos e frite até dourar. Disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

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