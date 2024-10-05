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Frito ou assado

5 receitas incríveis de pastel para fazer em casa

Veja como preparar opções deliciosas e fáceis para aproveitar com a família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 11:35

Pastel de carne (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)
Pastel de carne Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock
O pastel é uma comida muito apreciada pelos brasileiros, presente em feiras, lanchonetes e até eventos especiais. Ele é famoso por sua massa crocante e recheios variados. Pode ser frito ou assado, dependendo da preferência, e sua versatilidade permite que seja adaptado para diferentes gostos e dietas. Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas incríveis de pastel!

Pastel de carne

Ingredientes

Massa
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de cachaça
  • 1 colher de chá de sal
  • Farinha de trigo para trabalhar a massa
  • Óleo para fritar

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Recheio
  • 1 kg de carne bovina moída
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 maço de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Abra um buraco no meio e coloque o óleo e a cachaça. Vá acrescentando a água quente aos poucos e misturando até a massa ficar macia. Caso necessário, acrescente mais farinha de trigo. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo até ficar bem fina. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e a carne moída e refogue até secar toda a água. Desligue o fogo e adicione cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino e misture. Depois, corte a massa no tamanho que desejar, recheie e feche o pastel, pressionando as bordas com um garfo. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pastéis até dourar dos dois lados. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Pastel de banana

Ingredientes

Massa
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de cachaça
  • 1 colher de chá de sal
  • Farinha de trigo para trabalhar a massa
  • Óleo para fritar
Recheio
  • 4 bananas-nanicas maduras cortadas em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Suco de 1/2  limão
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 1/2 colher de sopa de amido de milho diluído em 2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Abra um buraco no meio e coloque o óleo e a cachaça. Vá acrescentando a água quente aos poucos e misturando até a massa ficar macia. Caso necessário, acrescente mais farinha de trigo. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo até ficar bem fina. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o amido de milho diluído e mexa. Cozinhe por mais 2 minutos. Transfira para um recipiente e aguarde esfriar.
Corte a massa no tamanho que desejar, recheie e feche o pastel, pressionando as bordas com um garfo. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pastéis até dourar dos dois lados. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida .

Pastel de bauru

Ingredientes

Massa
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de cachaça
  • 1 colher de chá de sal
  • Farinha de trigo para trabalhar a massa
  • Óleo para fritar
Recheio
  • 100 g de presunto fatiado
  • 100 g de queijo muçarela fatiado
  • 2 tomates fatiados
  • Orégano a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Abra um buraco no meio e coloque o óleo e a cachaça. Vá acrescentando a água quente aos poucos e misturando até a massa ficar macia. Caso necessário, acrescente mais farinha de trigo. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo até ficar bem fina. Reserve.
Montagem
Corte a massa no tamanho que desejar e recheie com presunto, queijo, tomate e orégano. Feche o pastel, pressionando as bordas com um garfo. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pastéis até dourar dos dois lados. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.
Pastel assado de frango com requeijão cremoso (Imagem: nehophoto | Shutterstock)
Pastel assado de frango com requeijão cremoso Crédito: Imagem: nehophoto | Shutterstock

Pastel assado de frango com requeijão cremoso

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de café de fermento químico
  • 1 1/2 colher de chá de sal
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 150 g de creme de leite sem o soro
  • 1 gema de ovo para pincelar
  • Farinha de trigo para trabalhar a massa
Recheio
  • 2 peitos de frango cozidos e desfiados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 4 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 cebola picada
  • 1 xícara de chá de salsinha picada
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas
  • 200 g de requeijão cremoso
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Em seguida, acrescente os demais ingredientes. Mexa até obter uma massa homogênea. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa, corte em círculos e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Em seguida, adicione o frango desfiado e refogue por 3 minutos. Acrescente o tomate, a azeitona, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Desligue o fogo, acrescente a salsinha, mexa e deixe esfriar.
Montagem
Coloque um pouco do requeijão cremoso em cada círculo de massa e cubra com o recheio de frango. Feche a massa e aperte as beiradas com um garfo. Pincele os pastéis com a gema de ovo, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar.

Pastel de leite em pó com creme de avelã

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá deaçúcarde confeiteiro peneirado
  • 2 xícaras de chá de leite em pó
  • 1 pitada de sal
  • Creme de avelã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado, o açúcar de confeiteiro e o sal. Mexa até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite em pó e misture até formar uma massa lisa. Adicione mais leite em pó, se necessário. Envolva a massa em papel-manteiga e abra com um rolo até ficar bem fina. Retire a massa do papel-manteiga e deixe secar um pouco. Corte-a em círculos, recheie com o creme de avelã e feche as bordas com um garfo. Sirva em seguida.

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