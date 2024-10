Batalha dos Pastéis: geração Z foi atrás do melhor salgado nas feiras da Grande Vitória

O pastel de feira faz sucesso no Espírito Santo. Crédito: Best Food Photos | Shutterstock

Nos sete dias da semana, diferentes localidades da Grande Vitória recebem as tradicionais feiras de rua, que animam os bairros com ofertas, variedade e, é claro, o bom pastel. Quem frequenta essas feiras certamente já tem um point preferido, seja pela variedade, sabor ou preço. Nesta sexta-feira (4), data em que se celebra o Dia Nacional do Pastel, saiba o que os alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo descobriram pelas feiras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

A origem do pastel é incerta. Segundo teorias e estudos, a receita veio da Ásia e foi inserida no Brasil por imigrantes chineses e japoneses, de um jeito diferente, com a massa assada. Mas foi no Brasil que ela ganhou toda a crocância característica.

Hoje, a iguaria popular tem diversas versões: doce, salgada, com massa temperada, borda recheada... Mas, para os nossos residentes, o importante, no fim das contas, é se o recheio está saboroso, com um tamanho que atenda as expectativas, uma crocância de fazer inveja em quem está olhando e um preço justo.

Ranquear os melhores pastéis foi uma missão difícil e virou praticamente uma guerra, mas os focas - apelido dado aos residentes - cumpriram bravamente a missão. Eles foram atrás de qual seria o melhor pastel da região.

Confira agora as opiniões de cada um:

VITÓRIA

Feira de Jardim da Penha - Aline e Louize

Pastel de queijo com calabresa da Pastelaria do Nanai. Crédito: Louize Lima

Para quem visita a feira de Jardim da Penha aos sábados também tem opção de escolha quando falamos de pastel no ponto, pelo menos para estas autoras.

A Barraca da Núbia e a Pastelaria do Nanai são os lugares certos para quem gosta de um pastel crocante e com bastante recheio. Nossas escolhas foram seguras, um tradicional pastel de queijo e um de queijo com calabresa que, nem por isso, deixou a desejar.

Ambos não estavam encharcados, e o queijo era muito saboroso, além de ter um preço justo pela entrega. E para quem gosta de uma experiência ainda mais raiz, indicamos pedir o copo de caldo de cana que nas duas barracas veio, além de gelado, muito saboroso.

Por isso, somando os critérios de julgamento preço, quantidade de recheio, crocância e tamanho, a nota para as duas barracas é com certeza cinco estrelas.

NOTAS

Preço: 5/5

Quantidade de recheio: 5/5

Crocância: 5/5

Tamanho: 5/5



VILA VELHA

Feira de Itapuã - André e Rebeca

Uma das principais feiras de Vila Velha é a de Itapuã. Ao andar por lá, é possível encontrar barracas com diversas frutas, verduras e legumes. Mas um cheiro que chama atenção e desperta a fome é o dos pasteis da barraca Tropical Caldo Cana. Com um amplo cardápio à disposição e preços a partir de R$ 9, escolhi o sabor de queijo com bacon, que custou R$ 12. Fui surpreendido pela qualidade da massa, crocância, quantidade de recheio, e o valor estava dentro do padrão da região. Por esse motivo, não conseguimos dar nota inferior para nenhum dos quesitos avaliados!

O ambiente contava com mesas e cadeiras à disposição. Os acompanhamentos foram um dos pontos que se destacaram na experiência. Nós pedimos salada, maionese verde e 500 ml de caldo de cana, que custou 6 reais. Eles estavam bem temperados, frescos e vieram com uma boa qualidade.

NOTAS

Preço: 5/5

Quantidade de recheio: 5/5

⁠Crocância: 5/5

⁠Tamanho: 5/5



Feira de Orgânicos da Praia da Costa - Carol e Yasmin

Pastéis provados pelas residentes na Feira de Orgânicos da Praia da Costa. Crédito: Yasmin Spiegel e Carol Leal

Já na feira de orgânicos da Praia da Costa, que acontece no sábado pela manhã, conhecemos as pastelarias Mãe e Filhos e Pastel de Feira.

Nossa primeira parada foi na pastelaria Mãe e Filhos, que já funciona há trinta anos e está em várias feiras da Grande Vitória. Escolhemos o sabor mais pedido: um delicioso pastel de frango com queijo, de tamanho médio, recheio bem temperado e sequinho como a gente gosta! Custou R$8 e ainda tinha a opção de incluir salada de tomate e repolho na hora.

NOTAS

Preço: 5/5

Quantidade de recheio: 4/5

Crocância: 5/5

Tamanho: 4/5



Na pastelaria Pastel de Feira (nome sugestivo, não acham?), experimentamos o sabor de frango com queijo, um clássico sem erro, pelo valor de R$ 8. Para acompanhar, um caldo de cana com limão que definitivamente fez nosso dia mais feliz. Destaque também para o atendimento super receptivo e simpático.

Sobre o pastel, achamos delicioso, com a quantidade certa de recheio, que, na nossa opinião, não deve ser pouco mas também não deve ser em exagero, para não murchar a massa, essa que, aliás, estava crocantíssima. Uma diferença dessa barraquinha para as outras é que o pastel vinha em formato de quadrado, e não na tradicional forma retangular, e um pastel delicioso desses merecia ser maior.

NOTAS

Preço: 5/5

Quantidade de recheio: 5/5

Crocância: 5/5

Tamanho: 4/5



CARIACICA

Feira de Campo Grande - Adrielle e Isabelle

Pastéis provados pelas residentes Adrielle e Isabelle. Crédito: Adrielle Mariana e Isabelle Braconnot

A feira de Campo Grande em Cariacica, acontece aos domingos, das 7h às 13h. E chegue cedo, porque variedades de barraca de pastel não faltam por lá.

Nossa primeira parada foi no tradicional Pastel do Alemão. A família faz pasteis há 32 anos, o negócio começou com o pai, “O Alemão”, e hoje os filhos cuidam de barraquinhas espalhadas pela Grande Vitória. O clima de um ambiente familiar reflete na simpatia dos funcionários. Fazendo pasteis com massa artesanal, a barraca também inova nos sabores. Escolhemos o sabor autoral “Bauru” que tem calabresa, presunto, tomate e cebola roxa. O recheio tem um toque fresco que faz um contraste muito rico com a massa do pastel.

NOTAS

Preço: 5/5

Quantidade de recheio: 5/5

Crocância: 5/5

Tamanho: 5/5



E na segunda parada, nossa escolha foi a barraca D’cana. A escolha foi o pastel sabor frango com queijo, o carro chefe da marca. O pastel custou R$ 9 e foi produzido e recheado na hora pela própria dona do empreendimento. Com ele em mãos e pronta para atacar e dar a primeira mordida, já sentimos ele bem pesado e recheado. Na barraca também tínhamos alguns molhos: verde, ketchup, pimenta, mostarda e salada para acompanhar.

NOTAS

Preço: 4/5

Quantidade de recheio: 5/5

Crocância: 5/5

Tamanho: 5/5



SERRA

Feira de Laranjeiras - Bruno e Júlio

Os famosos pasteis estão por toda parte e na Serra não é diferente. Visitando a feira de Laranjeiras, que funciona aos sábados das 6h às 12h, fizemos duas paradas para degustação: na barraca da pastelaria Correia e na barraca dos Baianos.

Na pastelaria Correia escolhemos o sabor Maravilha, o mais pedido por lá. Dentro da Kombi, a simpática Dinamara produz os pasteis que são fritos ali, na hora. Optamos por provar sem molhos para não interferir no sabor do produto. O pastel custou R$ 9,90 e veio bem recheado. A massa estava saborosa e com pouca oleosidade. A experiência foi positiva e o pastel atendeu as expectativas.

Pastel "Maravilha" da Pastelaria Correia. Crédito: Bruno Nézio

NOTAS

Preço: 5/5

Quantidade de recheio: 5/5

⁠Crocância: 5/5

Tamanho: 5/5



Depois, fomos na barraca Caldo de Cana dos Baianos, onde nos receberam com um ótimo atendimento. A escolha do dia foi o pastel mais pedido, o de frango, bacon e queijo, que surpreendeu pela boa quantidade de recheio e pelo tamanho considerável. Escolhemos novamente provar sem adição de molhos para preservar o sabor original. O pastel estava bem crocante, o que deu um toque especial à experiência. No geral, o produto superou as expectativas, sendo saboroso e com uma crocância no ponto certo.

NOTAS

Preço: 4/4

Quantidade de recheio: 4/5

Crocância: 5/5

Tamanho: 5/5



Vencedoras

Com tanta qualidade, a missão ficou difícil para os residentes, mas eles conseguiram elencar quais são as melhores barracas de pastel de feira da Grande Vitória.



Conheça as vencedoras, que alcançaram notas gerais de 5/5:

Barraca da Núbia - Feira de Jardim da Penha

- Feira de Jardim da Penha Pastelaria do Nanai - Feira de Jardim da Penha

- Feira de Jardim da Penha Tropical Caldo de Cana - Feira de Itapuã

- Feira de Itapuã Pastel do Alemão - Feira de Campo Grande

- Feira de Campo Grande Pastelaria Correia - Feira de Laranjeiras

* Este conteúdo foi produzido por todos os alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação e edição do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

