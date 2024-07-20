Veja receita fácil de torta de frango com massa de pastel

Se você não resiste a uma receita de torta de liquidificador, prática e saborosa, aqui vai outra dica ideal para não ter trabalho na cozinha: torta de frango feita com massa de pastel.
O recheio contém temperos como chimichurri e páprica doce, fica levemente picante e ganha um toque de cremosidade, dado pelo requeijão cremoso. Ficou com vontade? Então, veja abaixo o passo a passo.
TORTA DE FRANGO COM MASSA DE PASTEL
Rendimento: serve de 4 a 6 pessoas
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- Massa de pastel (rolo de 1kg)
- 1 gema de ovo
- 200g de requeijão
- 2 colheres (sopa) de azeitona sem caroço
- Salsinha a gosto
- 170g de ervilha
- 120ml de caldo de frango
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 1 peito de frango cozido desfiado
- 1 colher (chá) de chimichurri
- 1 colher (chá) de páprica doce
- 1 colher (chá) de sal
- 2 tomates cortados em cubos
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho triturados
- 2 colheres (sopa) de azeite
Modo de preparo:
MOLHO:
- Aqueça o azeite em uma frigideira e acrescente os dentes de alho, a cebola e a pimenta-dedo-de-moça. Refogue tudo até que dourem.
- Acrescente os tomates, o sal, a páprica doce e o chimichurri. Misture e deixe cozinhar um pouco para que os temperos se incorporem.
- Adicione o frango desfiado, a farinha de trigo e o caldo de frango, mexendo para misturar todos os ingredientes.
- Adicione a ervilha e a salsinha, misture bem, e o recheio estará pronto.
- Unte uma assadeira e forre o fundo e as laterais com metade da massa de pastel em rolo, removendo os excessos.
- Coloque o recheio sobre a massa e distribua as azeitonas por cima.
- Espalhe o requeijão uniformemente sobre o recheio.
- Pincele as bordas da massa com água para evitar que ressequem durante o assamento. Cubra o recheio com o restante da massa, dobrando as pontas da massa para dentro da forma.
- Use um garfo para selar as dobras, pincele com gema de ovo e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos.
Fonte: Romanha. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.