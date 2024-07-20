Veja receita fácil de torta de frango com massa de pastel

Aqueça o azeite em uma frigideira e acrescente os dentes de alho, a cebola e a pimenta-dedo-de-moça. Refogue tudo até que dourem.

Acrescente os tomates, o sal, a páprica doce e o chimichurri. Misture e deixe cozinhar um pouco para que os temperos se incorporem.



Adicione o frango desfiado, a farinha de trigo e o caldo de frango, mexendo para misturar todos os ingredientes.

