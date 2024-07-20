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Veja receita fácil de torta de frango com massa de pastel

Sugestão do HZ é ideal para quem não quer ter trabalho na cozinha ao preparar um lanche saboroso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 07:00

Torta de frango feita com massa de pastel
Torta de frango serve de 4 a 6 pessoas  Crédito: Romanha/Divulgação
Se você não resiste a uma receita de torta de liquidificador, prática e saborosa, aqui vai outra dica ideal para não ter trabalho na cozinha: torta de frango feita com massa de pastel
O recheio contém temperos como chimichurri e páprica doce, fica levemente picante e ganha um toque de cremosidade, dado pelo requeijão cremoso. Ficou com vontade? Então, veja abaixo o passo a passo. 

TORTA DE FRANGO COM MASSA DE PASTEL

Rendimento: serve de 4 a 6 pessoas
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • Massa de pastel (rolo de 1kg) 
  • 1 gema de ovo
  • 200g de requeijão
  • 2 colheres (sopa) de azeitona sem caroço
  • Salsinha a gosto
  • 170g de ervilha
  • 120ml de caldo de frango
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • 1 peito de frango cozido desfiado
  • 1 colher (chá) de chimichurri
  • 1 colher (chá) de páprica doce
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho triturados
  • 2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo:

MOLHO:
  1. Aqueça o azeite em uma frigideira e acrescente os dentes de alho, a cebola e a pimenta-dedo-de-moça. Refogue tudo até que dourem.
  2. Acrescente os tomates, o sal, a páprica doce e o chimichurri. Misture e deixe cozinhar um pouco para que os temperos se incorporem.
  3. Adicione o frango desfiado, a farinha de trigo e o caldo de frango, mexendo para misturar todos os ingredientes.
  4. Adicione a ervilha e a salsinha, misture bem, e o recheio estará pronto.
TORTA:
  1. Unte uma assadeira e forre o fundo e as laterais com metade da massa de pastel em rolo, removendo os excessos.
  2. Coloque o recheio sobre a massa e distribua as azeitonas por cima.
  3. Espalhe o requeijão uniformemente sobre o recheio.
  4. Pincele as bordas da massa com água para evitar que ressequem durante o assamento. Cubra o recheio com o restante da massa, dobrando as pontas da massa para dentro da forma.
  5. Use um garfo para selar as dobras, pincele com gema de ovo e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos.
Fonte: Romanha. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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