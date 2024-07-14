Crocante

Veja como fazer cannoli de massa de pastel com brigadeiro branco

Doce italiano foi criado na Sicília e consiste em tubos de massa doce fritos e recheados tradicionalmente com ricota adocicada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 11:00

Cannoli de Massa de Pastel com Brigadeiro Branco
Cannoli com recheio de brigadeiro branco Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Doce italiano originário da Sicília, o cannolo (ou cannoli, no plural) tem conquistado os capixabas. Presente em cafeterias e restaurantes, tanto na Grande Vitória como no interior, a guloseima é composta por tubos de massa doce frita recheados com ricota adocicada. 
Para variar os sabores, são inúmeras as possibilidades. Na receita que você confere abaixo, sugerimos massa de pastel e um recheio cremoso de brigadeiro branco, bastante simples de fazer em casa. Curtiu a ideia? Veja como preparar.  

CANNOLI DE MASSA DE PASTEL COM BRIGADEIRO BRANCO

Ingredientes:

  • Creme​:
  • 1 caixinha (395g) de leite condensado ​
  • 1 caixinha (200g) de creme de leite​
  • 3 colheres de sopa de amido de milho​
  • 2 gemas de ovos​
  • 1 colher de chá de essência de baunilha​
  • Massa:
  • Massa de pastel
  • Papel-alumínio
  • Óleo para fritura

Modo de preparo:

  1. Em uma panela com fogo desligado, misture bem o amido de milho com as gemas até incorporar tudo e dissolver o amido. 
  2. Acenda o fogo baixo, coloque o leite condensado e a essência de baunilha, mexendo até chegar na consistência ideal. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite.​
  3. Cubra com papel filme e leve à geladeira por 30 minutos.​
  4. Enquanto isso, faça os moldes dos cannoli com papel alumínio e enrole a massa de pastel nos mesmos.​
  5. Frite-os em uma panela com óleo quente e escorra em papel-toalha.​
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

