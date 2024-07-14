Veja como fazer cannoli de massa de pastel com brigadeiro branco

Doce italiano originário da Sicília, o cannolo (ou cannoli, no plural) tem conquistado os capixabas. Presente em cafeterias e restaurantes, tanto na Grande Vitória como no interior, a guloseima é composta por tubos de massa doce frita recheados com ricota adocicada.
Para variar os sabores, são inúmeras as possibilidades. Na receita que você confere abaixo, sugerimos massa de pastel e um recheio cremoso de brigadeiro branco, bastante simples de fazer em casa. Curtiu a ideia? Veja como preparar.
CANNOLI DE MASSA DE PASTEL COM BRIGADEIRO BRANCO
Ingredientes:
- Creme:
- 1 caixinha (395g) de leite condensado
- 1 caixinha (200g) de creme de leite
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 2 gemas de ovos
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Massa:
- Massa de pastel
- Papel-alumínio
- Óleo para fritura
Modo de preparo:
- Em uma panela com fogo desligado, misture bem o amido de milho com as gemas até incorporar tudo e dissolver o amido.
- Acenda o fogo baixo, coloque o leite condensado e a essência de baunilha, mexendo até chegar na consistência ideal. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite.
- Cubra com papel filme e leve à geladeira por 30 minutos.
- Enquanto isso, faça os moldes dos cannoli com papel alumínio e enrole a massa de pastel nos mesmos.
- Frite-os em uma panela com óleo quente e escorra em papel-toalha.
Fonte: Piracanjuba.